Desapareció y fue encontrada desmembrada 17 días después: caso de Sara Rivera

Tras una larga búsqueda y más de dos semanas desaparecida, Sara Rivera Araúz fue hallada sin vida en el río Chamelecón, en el sector de Baracoa, Cortés

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 09:38
1 de 12

El cuerpo sin vida de Sara Rivera fue hallado en el río Chamelecón, a la altura del sector de Baracoa, en el municipio de Puerto Cortés, departamento de Cortés, al norte de Honduras. ¿Qué se sabe de su caso? Aquí le damos los detalles:

Foto: Redes sociales
2 de 12

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la joven había sido reportada como desaparecida desde el pasado 13 de enero, lo que activó los protocolos de búsqueda por parte de los entes de seguridad.

 Foto: Redes sociales
3 de 12

El hallazgo se produjo 17 días después en una valla de contención de basura instalada dentro del afluente, lugar hasta donde se desplazaron equipos de emergencia y personal policial para realizar el rescate del cadáver.

 Foto: Redes sociales
4 de 12

Según el reporte preliminar, el cuerpo se encontraba en condiciones severas, ya que fue encontrado desmembrado, lo que dificultó su identificación inmediata en el lugar.

 Foto: Redes sociales
5 de 12

Ante esta situación, las autoridades indicaron que un tatuaje que portaba la víctima fue determinante para confirmar su identidad, permitiendo establecer que se trataba de Sara Rivera Araúz.

 Foto: Redes sociales
6 de 12

Las autoridades señalaron que, debido al estado en que fue localizado el cuerpo y al tiempo que permaneció en el agua, fue necesario trasladarlo a la morgue de San Pedro Sula para la realización de la autopsia correspondiente.

 Foto: Redes sociales
7 de 12

Sara Rivera Araúz era originaria de Comayagua, aunque desde hacía algún tiempo residía en la colonia Rivera Hernández, en la ciudad de San Pedro Sula, desde donde se reportó su desaparición.

 Foto: Redes sociales
8 de 12

Tras perder contacto con ella, sus familiares iniciaron una búsqueda activa y difundieron alertas en redes sociales, solicitando apoyo ciudadano para obtener información que permitiera dar con su paradero.

 Foto: Redes sociales
9 de 12

El levantamiento cadavérico fue efectuado por personal de Medicina Forense en coordinación con las autoridades policiales, quienes acordonaron la zona para iniciar el proceso investigativo.

 Foto: Redes sociales
10 de 12

Fuentes oficiales informaron que las circunstancias de la muerte de la joven aún no han sido esclarecidas, por lo que el caso permanece bajo investigación.

 Foto: Redes sociales
11 de 12

“No se descarta ninguna línea investigativa”, indicaron las autoridades, quienes aseguraron que se realizarán todas las diligencias necesarias para determinar responsabilidades.

 Foto: Redes sociales
12 de 12

La muerte de Sara Rivera Araúz ha causado consternación entre familiares y vecinos de la colonia Rivera Hernández, quienes esperan que el caso sea esclarecido y que se haga justicia por la joven de 29 años.

 Foto: Redes sociales
