Muere conductor de camión tras fuerte colisión en carretera a Olancho

Un comerciante de lácteos murió la madrugada de este viernes 30 de enero tras un choque registrado en el kilómetro ocho de la carretera hacia Olancho, a la altura de la Procesadora Municipal de Carnes (Promdeca), informaron autoridades que atendieron la emergencia.
La víctima fue identificada como José Jimmy Díaz, de 49 años de edad, originario del municipio de Cedros, Francisco Morazán, quien se conducía en un camión blanco utilizado para la distribución de productos lácteos.
El impacto dejó el vehículo con la parte frontal completamente destruida y la mercadería esparcida sobre el pavimento.
De acuerdo con los datos preliminares recabados en el lugar, el conductor se dirigía hacia Comayagüela para realizar la comercialización de los productos cuando colisionó contra la parte trasera de una rastra que se encontraba estacionada a un costado de la vía.
A consecuencia del impacto, el fallecimiento fue inmediato.
Testigos indicaron que el remolque del vehículo pesado sobresalía parcialmente hacia el carril, lo que habría reducido el espacio de circulación y la visibilidad en la zona durante la madrugada.
Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al sitio para ejecutar las labores de rescate, ya que el cuerpo quedó atrapado entre los hierros del automotor.
Posteriormente, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) acordonaron el área e iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.
Los restos fueron trasladados al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Tegucigalpa, donde se realizará la autopsia correspondiente.