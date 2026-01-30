  1. Inicio
Así era Sara Rivera, joven que fue asesinada y hallada muerta en el río Chamelecón

Tras semanas de angustia, familiares confirmaron que el cuerpo hallado en Baracoa pertenece a Sara Rivera, joven desaparecida desde el 13 de enero

Este viernes 30 de enero, autoridades rescataron el cadáver de una joven de 29 años, identificada como Sara Rivera Arauz, en el río Chamelecón, luego de haber permanecido desaparecida desde el pasado 13 de enero. ¿Qué le pasó? A continuación los detalles del caso.

 Foto: redes sociales
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hallazgo del cuerpo se registró en el sector de Baracoa, en el departamento de Cortés. El cadáver de la mujer fue divisado por los equipos de emergencia en una valla de contención de basura del afluente.

Foto: redes sociales
Debido al estado en que se encontraba el cuerpo tras permanecer varios días en el agua, la identificación visual inmediata era una tarea compleja.

 Foto: redes sociales
Sin embargo, un tatuaje que Sara portaba fue la pieza clave para que sus seres queridos la reconocieran.

Foto: redes sociales
Sara era originaria de Comayagua, pero era residente de la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula. Desde ese sector se reportó su desaparición, iniciando una campaña en redes sociales donde sus familiares suplicaban por información.

Foto: redes sociales
Según relatos de personas cercanas a la víctima, Sara habría sido objeto de torturas y mutilaciones antes de ser lanzada al río.

 Foto: redes sociales
Actualmente, el caso está bajo una estricta investigación. Las autoridades de seguridad se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento cadavérico.

 Foto: redes sociales
"No se descarta ninguna línea investigativa", señalaron fuentes policiales, mientras el cuerpo era trasladado hacia la morgue de San Pedro Sula para realizar la autopsia correspondiente que determine la causa científica de su muerte.

 Foto: redes sociales
Pero el caso de Sara no es un hecho aislado en este tramo del río. El pasado miércoles 28 de enero, otro cuerpo fue encontrado flotando en las mismas aguas.

Captura de pantalla
Esa víctima fue identificada posteriormente por sus familiares como Óscar Alexis Rodríguez Flores. El joven había desaparecido el sábado anterior en la colonia La Mesa, ubicada en el municipio de La Lima, Cortés.

 Foto: redes sociales
Al igual que con Sara, el cadáver de Rodríguez Flores fue trasladado a la Dirección de Medicina Forense para los exámenes de rigor, sumando así dos hallazgos de personas reportadas como desaparecidas en menos de una semana en la misma zona.

 Foto: redes sociales
El sector de Baracoa y las comunidades aledañas al río Chamelecón permanecen en alerta ante el hallazgo recurrente de cadáveres.

 Captura de pantalla
Mientras tanto, en San Pedro Sula, los allegados de Sara Rivera esperan que se haga justicia por un crimen que describen como inhumano.

 Foto: redes sociales
La familia y vecinos de la colonia Rivera Hernández, donde vivía la joven, se encuentran devastados por la muerte de la joven de 29 años.

Captura de pantalla
