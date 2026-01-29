Allanamientos en Choluteca dejan cuatro detenidos vinculados a ataque contra abogada

Cuatro personas señaladas como presuntos miembros de la estructura criminal conocida como “Los Pollos” fueron capturadas durante allanamientos realizados en la ciudad de Choluteca, al sur de Honduras, en el marco de la investigación por el atentado contra la vida de una abogada ocurrido a finales de diciembre de 2025.
Las detenciones se ejecutaron en tres viviendas mediante operativos coordinados entre la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Los arrestados son Marlon Noé Osorio Corrales, Karen Sobeyda Rodríguez Castro y los hermanos Manuel Armando y Milka Sarahy Matamoros Castro.
De acuerdo con la investigación, los cuatro son señalados como coautores del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada, además de asociación para delinquir.
Durante los registros, los equipos policiales decomisaron teléfonos celulares y dos motocicletas que habrían sido utilizadas para movilizarse el día del ataque.
El expediente del caso establece que el hecho ocurrió el 29 de diciembre de 2025 en el barrio El Tamarindo.
Imágenes de cámaras del sistema 911 y de vigilancia privada registraron la llegada de cuatro personas a un bufete jurídico alrededor de las 12:11 del mediodía.
Según la línea investigativa, tras una breve consulta, uno de los sospechosos sacó un arma de fuego y disparó contra la profesional del derecho. Luego del ataque, los implicados habrían huido del lugar en motocicletas.
Las autoridades vinculan a los detenidos con la banda “Los Pollos”, un grupo que, según las diligencias, opera en Choluteca y zonas cercanas y es investigado por su supuesta relación con varios delitos.
Los cuatro imputados serán puestos a la orden de los tribunales competentes para continuar con el proceso judicial.