En 32 segundos y en mototaxi asaltan a un motociclista en Los Laureles

En apenas 32 segundos, un ciudadano fue víctima de un asalto rápido y preciso en la colonia Los Laureles, en la capital. El incidente registrado el pasado sábado 24 de enero quedó registrado cuadro a cuadro en cámaras de seguridad de la zona. A continuación los detalles del hecho y las imágenes.
En el clip se observa cómo una mototaxi, conducida a alta velocidad, aparece repentinamente en escena, realizando un giro brusco para asaltar a un motociclista que se encontraba aparcado a la orilla de la calle.
Del pequeño vehículo se bajaron dos hombres, que aprovechando la soledad y la oscuridad en la zona, abordaron de inmediato a su víctima.
A pesar de que otros vehículos y motocicletas circulaban por la vía, los malvivientes procedieron con total descaro a despojar al motociclista de sus pertenencias.
Hubo un breve pero tenso forcejeo, pero los asaltantes lograron intimidar al hombre, quien vestía un chaleco reflectivo, obligándolo a bajarse de su motocicleta.
Cuando parecía que los delincuentes darían por terminado el atraco, uno de ellos se regresó y registró a la víctima una última vez para sustraerle la billetera de la bolsa trasera de su pantalón antes de huir.
Tras lograr su cometido, los sujetos corrieron hacia la mototaxi que los esperaba con el motor encendido, escapando a toda velocidad del lugar.
La víctima permaneció unos segundos de pie, observando a su alrededor con la esperanza de que alguien hubiese notado el asalto, pero el flujo vehicular continuó como si nada hubiera pasado en esa acera de Los Laureles.
Los residentes de la zona han manifestado a través de redes sociales que este no es un hecho aislado. Según las denuncias, los atracos son frecuentes entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m., convirtiendo este tramo en una "zona roja" para peatones y conductores.
El clamor es generalizado: la ciudadanía exige a las autoridades policiales mayor patrullaje y vigilancia, no solo en Los Laureles, sino también en las unidades de transporte público donde los asaltos se han vuelto el pan de cada día.