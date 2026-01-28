Se orinó y lo golpeó contra la pared: 24 años de prisión para hombre que mató a su hijastro

Franklin Eduardo Vega confesó ante una jueza haber cometido el crimen de su hijastro, Deyvi Cortés, ocurrido en marzo de 2025.
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de la Regional del Norte obtuvo una sentencia condenatoria contra Franklin Eduardo Vega Hernández por la muerte violenta de su hijastro, un niño de cinco años de edad, a quien sometió a una severa agresión.
Mediante un procedimiento abreviado, la justicia impuso a Vega Hernández una pena de 17 años con seis meses de reclusión por el delito de asesinato. A esta condena se suman tres años con seis meses por violencia contra la mujer en concurso real, y otros tres años con seis meses por lesiones graves en concurso real en perjuicio de un menor de siete años. En total, el sentenciado deberá cumplir 24 años con seis meses de prisión.
Franklin Eduardo Vega enfrentó un proceso judicial por el asesinato de su hijastro de cinco años, Deyvi Cortés, durante el cual salieron a la luz los constantes maltratos a los que sometía a los integrantes de su familia.
Vega aceptó su responsabilidad durante una audiencia de procedimiento abreviado, en la que se conocieron los detalles de la investigación relacionados con la muerte del menor, así como los abusos reiterados que ejercía contra Deyvi, su hermano de siete años y la madre de ambos niños.
El padrastro admitió su culpabilidad y confesó ante las autoridades los actos de violencia que cometía contra los menores y su pareja sentimental.
De acuerdo con el expediente judicial, el crimen ocurrió el 6 de marzo de 2025, en la vivienda familiar ubicada en el sector de Cofradía. Ese día, el menor sufrió una agresión que lo dejó inconsciente, lo que posteriormente provocó su fallecimiento.
La investigación también determinó que, un día antes del asesinato, Vega provocó quemaduras graves en el brazo del hermano del niño fallecido al utilizar un objeto caliente, causándole lesiones de consideración.
En relación con la madre de los menores, los dictámenes forenses y su testimonio establecen que el imputado ejercía violencia constante en su contra, sometiéndola a castigos físicos que en varias ocasiones la dejaron inconsciente.
Los informes psicológicos incorporados al proceso judicial evidencian un patrón sistemático de maltrato físico y psicológico contra los dos menores y su madre, perpetrado por Franklin Eduardo Vega.