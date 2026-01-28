Se orinó y lo golpeó contra la pared: 24 años de prisión para hombre que mató a su hijastro

Mediante un procedimiento abreviado, la justicia impuso a Vega Hernández una pena de 17 años con seis meses de reclusión por el delito de asesinato. A esta condena se suman tres años con seis meses por violencia contra la mujer en concurso real, y otros tres años con seis meses por lesiones graves en concurso real en perjuicio de un menor de siete años. En total, el sentenciado deberá cumplir 24 años con seis meses de prisión.