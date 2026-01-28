  1. Inicio
Le disparó en la cara a su pareja y fue capturado: ¿Qué se sabe sobre ella?

Con una herida de bala en el pómulo, una mujer fue trasladada de emergencia a un hospital de SPS, mientras que sus cuatro hijos quedaron bajo la custodia de las autoridades

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 18:41
1 de 10

Un joven fue capturado en su propia vivienda, ubicada en el barrio Barandillas de San Pedro Sula, luego de dejar gravemente herida a su pareja durante una discusión.

 Foto: Captura de pantalla
2 de 10

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la casa del sospechoso y procedieron a sacarlo del inmueble al momento de su detención.

 Foto: Captura de pantalla
3 de 10

En la vivienda donde ocurrió la agresión se encontraban tres menores de edad, presuntamente hijos de la pareja, quienes fueron resguardados por las autoridades competentes.

 Foto: Captura de pantalla
4 de 10

¿Qué se sabe sobre la víctima? La joven fue trasladada a un centro asistencial con una herida de consideración en el rostro, tars que su pareja le disparara.

Foto: Captura de pantalla
5 de 10

De manera preliminar, se informó que la bala habría rozado su pómulo y que el hecho se produjo tras una discusión entre la pareja.

 Foto: Captura de pantalla
6 de 10

En el interior de la vivienda se observaron rastros de sangre, presuntamente de la víctima.

 Foto: Captura de pantalla
7 de 10

El hombre fue capturado por la Policía Nacional, mientras que los cuatro menores fueron retirados del lugar para garantizar su seguridad.

 Foto: Captura de pantalla
8 de 10

Hasta el momento, solo se ha confirmado que la joven permanece recibiendo atención médica en un hospital de San Pedro Sula.

 Foto: Captura de pantalla
9 de 10

Al momento de su captura, el joven se encontraba sin camisa, vestía un pantalón de mezclilla y portaba una cadena en el cuello.

 Foto: Captura de pantalla
10 de 10

Las autoridades aún desconocen las causas que originaron la discusión entre la pareja y que derivaron en este hecho violento.

 Foto: Captura de pantalla
