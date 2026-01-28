Le disparó en la cara a su pareja y fue capturado: ¿Qué se sabe sobre ella?

Un joven fue capturado en su propia vivienda, ubicada en el barrio Barandillas de San Pedro Sula, luego de dejar gravemente herida a su pareja durante una discusión.
Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la casa del sospechoso y procedieron a sacarlo del inmueble al momento de su detención.
En la vivienda donde ocurrió la agresión se encontraban tres menores de edad, presuntamente hijos de la pareja, quienes fueron resguardados por las autoridades competentes.
¿Qué se sabe sobre la víctima? La joven fue trasladada a un centro asistencial con una herida de consideración en el rostro, tars que su pareja le disparara.
De manera preliminar, se informó que la bala habría rozado su pómulo y que el hecho se produjo tras una discusión entre la pareja.
En el interior de la vivienda se observaron rastros de sangre, presuntamente de la víctima.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional, mientras que los cuatro menores fueron retirados del lugar para garantizar su seguridad.
Hasta el momento, solo se ha confirmado que la joven permanece recibiendo atención médica en un hospital de San Pedro Sula.
Al momento de su captura, el joven se encontraba sin camisa, vestía un pantalón de mezclilla y portaba una cadena en el cuello.
Las autoridades aún desconocen las causas que originaron la discusión entre la pareja y que derivaron en este hecho violento.