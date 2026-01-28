Le robaron su moto y le dispararon: crimen de Carlos Oyuela en Choluteca

Carlos Omar Oyuela Aguilar murió tras resultar gravemente herido durante un asalto ocurrido en la carretera que conduce al municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca. Esto se sabe de su crimen:
El hecho se registró cuando el joven se desplazaba en su motocicleta y fue interceptado por sujetos armados que pretendían despojarlo del vehículo. Durante el ataque, los delincuentes le infirieron heridas de gravedad antes de huir del lugar.
Tras el asalto, Oyuela Aguilar fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital del Sur, en Choluteca. Sin embargo, debido a la complejidad de las heridas, fue remitido posteriormente al Hospital Escuela, en Tegucigalpa.
Pese a los esfuerzos del personal médico, el joven falleció horas después a causa de la gravedad de las heridas provocadas durante el violento asalto, según confirmaron las autoridades.
Oyuela Aguilar, de 26 años, originario de la comunidad de El Rodeíto, en el municipio de Soledad, departamento de El Paraíso, donde la noticia de su muerte ha causado consternación.
El joven era conocido en el ámbito deportivo local por su participación activa en el fútbol. Formaba parte del Club Deportivo Nápoles, equipo que confirmó su fallecimiento y expresó públicamente su pesar.
“Vuela alto, campeón. Nápoles siempre será tu casa”, publicó el club en sus redes sociales, acompañado de mensajes de despedida dedicados a quien fuera capitán del equipo y portador del dorsal número cinco.
Amigos, compañeros de gimnasio y conocidos también manifestaron su dolor a través de mensajes en redes sociales.
El cuerpo del joven permanece en la morgue capitalina, donde se le practicará la autopsia correspondiente, previo a ser entregado a sus familiares para las honras fúnebres.
Mientras tanto, las autoridades policiales han iniciado las investigaciones para dar con los responsables del asalto que terminó en tragedia.