Cuadro a cuadro: captan crimen de Henry Villeda, vendedor de frutas en Copán

Las autoridades iniciaron el proceso de investigación tras las grabaciones de una cámara ubicada en la gasolinera donde fue asesinado el joven Henry Villeda

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 09:56
1 de 10

Las cámaras de seguridad de una gasolinera captaron los últimos momentos de vida de Henry Villeda, un joven de 25 años, quien fue asesinado de forma violenta la noche del domingo en el municipio de Corquín, departamento de Copán. Aquí el cuadro a cuadro de lo ocurrido:

 Foto: Redes sociales
2 de 10

El hecho ocurrió alrededor de las 12:10 de la noche, cuando la víctima se encontraba en el establecimiento conversando con otras personas, sin percatarse de la presencia de un individuo armado que se movilizaba en una motocicleta.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

La primera toma muestra al joven en su carro, mientras el hombre de la motocicleta para una vez sin hacer ningún movimiento extraño.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Pasaron unos cuantos minutos —según muestra la grabación— mientras Villeda permanecía en el lugar; la cámara no muestra esos segundos al criminal.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Nuevamente, el motociclista aparece en la grabación acercándose a Villeda y, sin mediar palabra, abrió fuego directamente contra el joven, quien no tuvo oportunidad de reaccionar ante el ataque armado.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

Tras recibir múltiples impactos de bala, Henry Villeda cayó gravemente herido a un costado de varios vehículos que se encontraban estacionados en la gasolinera, perdiendo la vida en el lugar.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

La víctima se dedicaba a la venta de verduras, según versiones recabadas en la escena, y era conocido en la zona por su actividad comercial.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

Luego del ataque, el agresor huyó rápidamente del lugar. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la escena para acordonar el área y realizar las primeras diligencias investigativas.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Hasta el momento, la Policía no ha confirmado el móvil del crimen, ni ha reportado capturas relacionadas con este hecho violento registrado en Corquín.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades analizan los videos de seguridad y recaban información que permita avanzar en el esclarecimiento del asesinato de Henry Villeda.

 Foto: Redes sociales
