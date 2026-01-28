Cuadro a cuadro: captan crimen de Henry Villeda, vendedor de frutas en Copán

Las cámaras de seguridad de una gasolinera captaron los últimos momentos de vida de Henry Villeda, un joven de 25 años, quien fue asesinado de forma violenta la noche del domingo en el municipio de Corquín, departamento de Copán. Aquí el cuadro a cuadro de lo ocurrido:
El hecho ocurrió alrededor de las 12:10 de la noche, cuando la víctima se encontraba en el establecimiento conversando con otras personas, sin percatarse de la presencia de un individuo armado que se movilizaba en una motocicleta.
La primera toma muestra al joven en su carro, mientras el hombre de la motocicleta para una vez sin hacer ningún movimiento extraño.
Pasaron unos cuantos minutos —según muestra la grabación— mientras Villeda permanecía en el lugar; la cámara no muestra esos segundos al criminal.
Nuevamente, el motociclista aparece en la grabación acercándose a Villeda y, sin mediar palabra, abrió fuego directamente contra el joven, quien no tuvo oportunidad de reaccionar ante el ataque armado.
Tras recibir múltiples impactos de bala, Henry Villeda cayó gravemente herido a un costado de varios vehículos que se encontraban estacionados en la gasolinera, perdiendo la vida en el lugar.
La víctima se dedicaba a la venta de verduras, según versiones recabadas en la escena, y era conocido en la zona por su actividad comercial.
Luego del ataque, el agresor huyó rápidamente del lugar. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la escena para acordonar el área y realizar las primeras diligencias investigativas.
Hasta el momento, la Policía no ha confirmado el móvil del crimen, ni ha reportado capturas relacionadas con este hecho violento registrado en Corquín.
El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades analizan los videos de seguridad y recaban información que permita avanzar en el esclarecimiento del asesinato de Henry Villeda.