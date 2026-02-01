Gloria Estefan, Ca7riel & Paco Amoroso y Natalia Lafourcade triunfan en los Grammys 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- La música latina conquistó esta tarde de domingo varios de los galardones más destacados durante la ceremonia pregala de la 68.ª entrega de los premios Grammys 2026, celebrada en la ciudad californiana.
Natalia Lafourcade recibió el reconocimiento a Mejor álbum de pop latino por "Cancionera", su décimo trabajo de estudio que refleja su madurez artística.
La cantautora mexicana superó a competidores de peso como Rauw Alejandro con "Cosa nuestra", Andrés Cepeda con "Bogotá (Deluxe)", Karol G con "Tropicoqueta" y Alejandro Sanz con "¿Y ahora qué?".
El intérprete sonorense Carín León repitió el triunfo que obtuvo el año pasado al llevarse nuevamente el Grammy a Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana) gracias a "Palabra de to's (Seca)".
El cantante venció a propuestas como "Mala mía" de Fuerza Regida y Grupo Frontera, "Y lo que viene" de Grupo Frontera, "Sin rodeos" de Paola Jara y el proyecto en vivo de Bobby Pulido.
Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso sumaron un nuevo reconocimiento a su exitosa temporada tras obtener el Grammy a Mejor álbum de rock latino o alternativo con "Papota", un disco que cuestiona con ironía las dinámicas de la industria musical.
Gloria Estefan alcanzó su quinto Grammy de toda su carrera profesional al conquistar la categoría de mejor álbum tropical latino con "Raíces".
La artista cubanoestadounidense dejó atrás la competencia de Rubén Blades junto a Roberto Delgado & Orquesta, Grupo Niche, Alain Pérez y Gilberto Santa Rosa.
La ceremonia previa a la gala principal estuvo marcada por un emotivo homenaje a las víctimas de los recientes incendios forestales que azotaron Los Ángeles.
El desastre natural dejó un saldo de 29 fallecidos y más de 16,000 estructuras destruidas, convirtiéndose en uno de los eventos más devastadores y costosos en la historia estadounidense.