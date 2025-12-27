Natalia Lafourcade le da la bienvenida a su primer hijo: "Mi palomita de maíz"

Natalia Lafourcade se convirtió en madre por primera vez y lo dio a conocer a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde compartió imágenes presentando al nuevo miembro de la familia.
“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto!", inició el mensaje que ya suma más de 360,00 likes.
"Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas“, continuó la intérprete.
La publicación incluyó varias fotografías tomadas días después del parto.
En dos de ellas se observa al recién nacido. Una muestra a la cantante con el bebé en brazos, acompañada por su esposo y padre del niño, el productor Juan Pablo López Fonseca.
“Aquí mami recién parida, lo primero que hice al llegar a este mundo fue comer de su teta. Mi primer día en esta tierra y a mis papás les encanta tomarme fotos”, se lee en uno de los pies de foto compartidos por la artista.
Las reacciones no se hicieron esperar.
Colegas, seguidores y figuras del medio musical enviaron mensajes de felicitación y buenos deseos a la pareja, respetando el tono sobrio con el que Lafourcade decidió comunicar este acontecimiento.
Reconocida por mantener su vida privada lejos del escrutinio público, la autora veracruzana ha sido constante en preservar la discreción de su relación con López Fonseca.
Se sabe que han coincidido en algunas ceremonias de premiación y que en 2025 se convirtieron en padres por primera vez.
Hasta ahora, la información disponible indica que el nacimiento ocurrió durante la semana 41 de gestación, dato compartido por la propia artista, quien continúa manejando este nuevo episodio con la misma mesura que ha definido su vida personal.