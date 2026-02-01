Premios Grammy 2026: Todo lo que debes saber sobre la gala en el Crypto.com Arena

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los premios Grammy regresan este domingo en una gala que medirá el impacto musical de Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar, quienes llegan a esta edición con la posibilidad de batir récords históricos de galardones y consolidar su hegemonía en la industria.

La ceremonia tendrá lugar en el estadio Crypto.com Arena, situado en el corazón de Los Ángeles, y se transmitirá por CBS y Paramount+ en EE.UU. a partir de las 17.00 hora local.

El cómico Trevor Noah se encargará de presentar la gala por última vez, cerrando un ciclo de varios años como maestro de ceremonias del evento más importante de la música, que contará con actuaciones de la propia Lady Gaga, así como de Justin Bieber, Bruno Mars o Sabrina Carpenter.