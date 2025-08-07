Los Latin Grammy reconocerán con un premio a Enrique Bunbury

Miami, Estados Unidos.- La Academia Latina de la Grabación anunció este jueves a Susana Baca, Enrique Bunbury , Ivan Lins, Pandora y Olga Tañón como los ganadores del Premio a la Excelencia Musical de este año.

El galardón se entregará en noviembre en el marco de la gala de los Latin Grammy, que tendrá lugar en Las Vegas, Estados Unidos.

Además, Eric Schilling será reconocido con el Premio del Consejo Directivo y también se entregará por primera vez el Premio al Educador de Música Latina, informó la Academia en un comunicado.

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a aquellos intérpretes que la organización considera que "han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades".

Mientras que el Premio del Consejo Directivo se entrega a quienes han realizado "importantes contribuciones" a la música latina, pero "no necesariamente en la forma de interpretaciones".