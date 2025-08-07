"No te contaron mal": Tegucigalpa cantará hoy junto a Nodal

Tegucigalpa, Honduras.- “No te contaron mal”; la espera ha terminado. La promesa que Christian Nodal había hecho a sus fanáticos hondureños en 2022, de que volvería para cantar con ellos una vez más, se cumplirá hoy jueves 7 de agosto.

El fenómeno del regional mexicano se presentará esta noche en Tegucigalpa para evocar “Botella tras botella” sobre el escenario del Estadio Héctor “Chochi” Sosa de la Villa Olímpica en un concierto que contará cómo “Nace un borracho”.

Con un repertorio cargado de otros grandes éxitos como “Adiós amor”, “De los besos que te di” y “Ya no somos ni seremos”, el cantante será el protagonista de una velada inolvidable en la capital del país que ha aguardado por su regreso.

El concierto forma parte de su gira internacional “Pa’l cora tour”, en la que Nodal ha combinado mariachi, norteño y toques de pop en una puesta en escena moderna y profundamente emotiva.