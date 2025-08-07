  1. Inicio
"No te contaron mal": Tegucigalpa cantará hoy junto a Nodal

El fenómeno del regional mexicano se presentará esta noche en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa de la capital hondureña con su “Pa’l cora tour 2025”

  • 07 de agosto de 2025 a las 11:34
La productora BMP Show trae al “forajido” en su regreso a Honduras.

 Foto: Instagram.

Tegucigalpa, Honduras.- “No te contaron mal”; la espera ha terminado. La promesa que Christian Nodal había hecho a sus fanáticos hondureños en 2022, de que volvería para cantar con ellos una vez más, se cumplirá hoy jueves 7 de agosto.

Nodal, disco a disco: Así ha sido su evolución desde "Me dejé llevar" hasta "¿Quién + como yo?"

El fenómeno del regional mexicano se presentará esta noche en Tegucigalpa para evocar “Botella tras botella” sobre el escenario del Estadio Héctor “Chochi” Sosa de la Villa Olímpica en un concierto que contará cómo “Nace un borracho”.

Con un repertorio cargado de otros grandes éxitos como “Adiós amor”, “De los besos que te di” y “Ya no somos ni seremos”, el cantante será el protagonista de una velada inolvidable en la capital del país que ha aguardado por su regreso.

El concierto forma parte de su gira internacional “Pa’l cora tour”, en la que Nodal ha combinado mariachi, norteño y toques de pop en una puesta en escena moderna y profundamente emotiva.

Christian Nodal en Honduras: el setlist que podría interpretar en su concierto

Saludo especial

A dos días del encuentro musical, Nodal envió un mensaje a sus fanáticos hondureños.

“¿Qué tal mi gente de Tegucigalpa, Honduras? Voy a estar con ustedes este 7 de agosto para vivir una noche ‘pa’l cora’, una noche que no se pueden perder. Los amo un chingo y los voy a estar esperando por allá”, dijo el intérprete en el video publicado por la productora BMP, que trae al mexicano a Honduras.

Instagram

Asimismo, BMP Show anunció hace un par de horas que el concierto dará inicio a las 9:00 PM, pero que los portones del recinto deportivo estarán abiertos desde las 6:00 PM.

Nodal, el “ícono del éxito” en México, según Rolling Stone

Adquiera sus entradas

Los precios para las tres localidades disponibles son: General L1,274, Platinum L3,848 y Zona BMP L4,888.

Instagram

Los boletos están disponibles en taquilla oficial y en la página oficial de BMTickets.

Melissa López
Coeditora de la sección Vida

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Redactora y editora de contenido utilitario, cultural, social, tecnológico y de entretenimiento para impreso, digital y multimedia. Más de seis años de experiencia en coberturas nacionales e internacionales.

