Así es la vida del “Flaco” Pineda en Estados Unidos: el tremendo logro que consiguió

¿Qué ha sido de José Luis “Flaco” Pineda? El exjugador de Olimpia radica en Estados Unidos y recientemente consiguió un tremendo logro profesional. ¿De qué se trata?
José Luis el "Flaco" Pineda es uno de los grandes futbolistas de Honduras que brilló por cuenta propia tanto en la Liga Nacional como en la Selección, lastimosamente no logró ser mundialista.
Vivió procesos de muchas ilusiones para el pueblo catracho como la eliminatoria al Mundial 2002 donde se quedó a un paso. La vida ahora lo tiene radicando en Estados Unidos y siempre vinculado al fútbol.
El "Flaco" Pineda, de 50 años de edad, recientemente obtuvo uno de sus mayores logros a nivel profesional y logró su licencia como entrenador a través de la Federación de Estados Unidos.
Luego de su retiro a finales del 2012, el fino volante de contención está apasionado con su trabajo con jóvenes y tiene muchos sueños por delante para transmitir la experiencia que acumuló.
En charla con EL HERALDO, manifestó que “me acabo de graduar de la licencia como entrenador, es una licencia que me permite trabajar como asistente en la MLS, siendo entrenador principal en segunda y tercera siempre en Estados Unidos, además en universidades, academias...”.
“Estoy dirigiendo a chicos y esa es mi pasión. Trabajamos con jóvenes de 18 años hacia abajo en diferentes clubes”, contó.
“Me llamaron dos entrenadores de primera división para ser asistente, no se dio por diferentes motivos y me reservo sus nombres. Tampoco se descarta aceptar la oportunidad”, abonó.
Pineda fue certificado por la US Soccer y actualmente trabaja con el equipo Atlético Buford FC de la United Premier Soccer League (UPSL) de Estados Unidos.
Pineda es asistente técnico en este equipo y donde el “Flaco” Pineda acumula experiencia como entrenador, en su caso como asistente.