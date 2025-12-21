Fichajes Honduras: Diego Vázquez regresaría y por qué Joseph Rosales no fue a Tigres

Te damos a conocer las últimas noticias que se han dado en el mercado de fichajes de Honduras. Diego Vázquez regresaría a Honduras, la razón por la que Joseph Rosales no fue a Tigres y, ¿barrida en Motagua?
Tras perder la final de Costa Rica ante Alajuelense, diversos periodistas y aficionados han pedido que el conjunto morado contrate a Jeaustin Campos, DT de Real España.
Mario Moncada, abuelo del jugador Dereck Moncada de Olimpia, se refirió en redes a la salida del delantero. “Lo manejo yo, primera opción fue siempre Olimpia, me reuní con Rafa Villeda y Osman Madrid en mi oficina y les hice saber cuáles eran mis condiciones para renovar contrato, no aceptaron. Les fui claro que lo único que quería era que lo vendieron ellos en agradecimiento a una institución que me le abrió las puertas”. Moncada fue comprado por Necaxa de México, pero irá primero a Colombia.
Samuel García, presidente de Potros de Olancho, confirmó negociaciones con Diego Vázquez. “Con Diego hemos tenido pláticas", dijo el jerarca. La primera negociación no llenó las expectativas del DT, pero siguen en comunicación.
Tras el empate ante Olimpia y las salidas que vendrán en Motagua, Marcelo Santos declaró: “La junta directiva tomará sus decisiones, en lo personal tengo contrato por seis meses, pero si se viene una barrida aceptaré mi salida”.
Javier López se refirió a su futuro en Motagua. “Yo tengo contrato hasta el mes de mayo, ya lo dije el otro día. Antes que como entrenador, estoy muy contento en Honduras como persona, tanto mi familia como yo, estoy muy contento de vivir en Tegucigalpa. Es un privilegio entrenar a este equipo, aún en este momento, en esta situación, es un privilegio. Y de mi parte esto sigue adelante. Por supuesto que sí, desde el día de mañana nos reuniremos para ver en qué podemos mejorar todos, empezando por el cuerpo técnico, la plantilla, evaluar y a partir de ahí tomar decisiones, porque está claro que este equipo en el siguiente torneo tiene que ser más competitivo de lo que ha sido durante este periplo, porque nuestra afición así lo requiere y el escudo que hoy represento así lo amerita”.
Rodrigo “Droopy” Gómez también se refirió a su futuro en Motagua. “Tengo contrato un año más. Siempre lo he dicho, soy agradecido con la gente que me da trabajo. En Motagua soy feliz sabemos que se van a tomar decisiones a nivel club porque no se ha cumplido el objetivo en Motagua es salir campeón. Uno se pone a disposición del club, agradecido con los clubes que han demostrado interés, pero la prioridad siempre la va a tener Motagua".
En medio de su posible fichaje al Austin FC, siempre de la MLS, Joseph Rosales contó por qué no se dio su traspaso a Tigres en el presente año. “No tenían otro lateral, por decirlo así, porque había uno, pero justamente en la fecha que a mí me llama Tigres lo mandaron a préstamo. Entonces ya solo estaba quedando el otro y yo, y necesitaban uno, y ellos no querían traer uno de la reserva para suplir mi posición. “También influyó Minnesota, que no quería dejarme ir sin antes yo jugar la Leagues Cup, porque para Minnesota soy un jugador importante. Entonces se conversó en su momento de que Tigres esperara que terminara la Leagues Cup, pero Tigres le dijo que no, que lo quería ahora”, dijo a Cortitas y al pie HN. Su fichaje al Austin aún no se ha hecho oficial.
El uruguayo Maicol Cabrera se apresta a ser una de las primeras bajas de Motagua para el siguiente certamen.
Sporting FC de Costa Rica está trabajando para cerrar antes que concluya el año el fichaje de Alex López, quien ha estado jugando en Potros de Olancho.
Motagua se encuentra seriamente interesado en el extremo Carlos Pérez de Platense y piensa en proponerle un cambio de jugadores en la operación como Yoel Castillo, entre otros.
El portugués Luis Castro es el nuevo DT del Levante donde milita el hondureño Kervin Arriaga. Es el tercer técnico del Levante en lo que va de la campaña.