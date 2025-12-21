Fichajes Honduras: Diego Vázquez regresaría y por qué Joseph Rosales no fue a Tigres

Javier López se refirió a su futuro en Motagua. “Yo tengo contrato hasta el mes de mayo, ya lo dije el otro día. Antes que como entrenador, estoy muy contento en Honduras como persona, tanto mi familia como yo, estoy muy contento de vivir en Tegucigalpa. Es un privilegio entrenar a este equipo, aún en este momento, en esta situación, es un privilegio. Y de mi parte esto sigue adelante. Por supuesto que sí, desde el día de mañana nos reuniremos para ver en qué podemos mejorar todos, empezando por el cuerpo técnico, la plantilla, evaluar y a partir de ahí tomar decisiones, porque está claro que este equipo en el siguiente torneo tiene que ser más competitivo de lo que ha sido durante este periplo, porque nuestra afición así lo requiere y el escudo que hoy represento así lo amerita”.