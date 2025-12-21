Mujer acribillada en SPS iba a inaugurar plaza comercial en Santa Bárbara y recibió extorsión

Han salido mayores detalles del asesinato de la ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla Martínez, de 37 años, quien perdió la vida de manera violenta el pasado viernes en la ciudad de San Pedro Sula. Ella recibió una nota extorsiva e iba a inaugurar una plaza comercial en Santa Bárbara.
Lilian era hija de reconocidos ciudadanos de La Ceiba, Atlántida. Su padre, el señor Jorge Padilla, se desempeñó como subgerente del Banco Central de Honduras, mientras que su madre, la licenciada Linda Ruth Martínez Navarro de Padilla, fungió durante 20 años como Registradora Civil Municipal de La Ceiba.
Lilian se graduó en el Instituto María Regina de La Ceiba y posteriormente se trasladó a San Pedro Sula, donde trabajó en la empresa Pepsi. Al momento de su fallecimiento, laboraba como consultora para una empresa internacional, desempeñando sus funciones desde su hogar.
Según los parientes de Lilian Padilla Martínez, ella estaba a punto de inaugurar una plaza comercial en Santa Bárbara.
Los parientes mencionaron que este proyecto era el resultado de una sociedad en la que Padilla asumió la inversión y ejecución de la obra física, mientras que una amiga cercana aportó el terreno. El edificio estaba previsto para ser inaugurado en los próximos días.
La familia indicó que Padilla recibió una carta de extorsión de parte de grupos criminales, en la cual se le exigía el pago de una fuerte suma de dinero como "condición" para permitir la inauguración y operación del inmueble.
Las autoridades y allegados presumen que la causa principal del crimen fue la negativa al pago del "impuesto de guerra".
Los atacantes dispararon en reiteradas veces desde el costado izquierdo. La ingeniera fue alcanzada por las balas y perdió el control del automotor, yendo a impactar contra un muro en la entrada a la residencial Los Cedros.
“Lilian era una persona reservada y sin vicios; nunca le gustó asistir a discotecas ni a fiestas, y era muy apegada a su familia. Sus compañeros la querían mucho, ya que era muy especial con todos”, expresó de forma anónima un primo de la joven.
De acuerdo con la información brindada por sus familiares, los actos fúnebres continuarán durante este domingo y su sepelio se llevará a cabo mañana lunes; la hora y el cementerio están sujetos a confirmación.