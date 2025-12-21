Maribel Espinoza rechaza acusaciones a delegados del PL por supuesto "boicot" en escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.- "Ningún liberal bien nacido puede poner en riesgo la democracia", fue la respuesta de la diputada Maribel Espinoza ante las acusaciones lanzadas por algunos líderes del Partido Nacional hacia sus representantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras abandonar sus puestos en el "turno B" durante el escrutinio especial la noche del sábado. El sábado 20 de diciembre, por la noche, el candidato presidencial liberal, Salvador Nasralla, denunció que las Fuerzas Armadas buscaban coaccionar a los delegados, quienes recibió instrucciones que prohíben el uso del valor “cero” en las actas, por lo que abandonaron sus puestos. La abogada afirmó que su partido no intenta arruinar la alternancia en el poder, haciendo comparsa con Libre en el CNE, tras ser acusados de un intento de "boicot" en escrutinio especial.

"¡Ningún liberal atrasará el escrutinio! ¡No se dejen engañar! Sabemos que el único que no quiere la declaratoria de elecciones es Libre, porque quieren quedarse en el poder. No vamos a echar a perder lo ya logrado. Liberales: es la hora de avanzar rápidamente con esos escrutinios especiales para conocer el resultado que espera el pueblo", expresó en su cuenta de X.

De igual forma, el Partido Liberal (PL) rechazó las acusaciones y aseguró que sus escrutadores han cumplido estrictamente con la normativa electoral durante el proceso de escrutinio especial. Mediante un comunicado, el partido afirmó que los delegados acreditados ante el CNE son "100% liberales", provenientes de distintas regiones del país, y que su única misión es defender el voto liberal y la voluntad soberana del pueblo hondureño.

“Desde el inicio del proceso de escrutinio, nuestros representantes no han incurrido en atrasos ni en violaciones a la normativa electoral, por el contrario, han actuado con responsabilidad, transparencia y respeto al proceso”, aseguró la institución política. Enfatizó en que, “el único beneficiado por el atraso en los procesos de escrutinio que, actualmente, se están llevando a cabo, es el partido en poder, el Partido Libertad y Refundación (Libre), quien además está interesado en generar el caos para justificar quedarse en el poder ilegítimamente”.



Paralización en el turno B

El pronunciamiento se produjo luego de las declaraciones públicas realizadas por la consejera del CNE, Cossette López, este domingo 21 de diciembre, en las que denunció una nueva paralización del escrutinio tras la salida de representantes partidarios del recinto electoral. "Los representantes del Partido Liberal y de Libertad y Refundación optaron por abandonar el recinto, ubicándose en las afueras del lugar y paralizando nuevamente el trabajo electoral en abierta confabulación", aseguró López. El PL exhortó a los demás partidos políticos y a las autoridades electorales a no continuar retrasando el desarrollo del escrutinio, al considerar que la verdad y la voluntad popular “están saliendo a la luz”.