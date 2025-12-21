Salvador Nasralla denuncia coacción de las FF AA contra sus delegados en escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial Salvador Nasralla denunció irregularidades en el inicio del "turno B" del escrutinio especial en las bodegas del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras restricciones técnicas por parte de las Fuerzas Armadas (FF AA).

Según explicó Nasralla, desde la institución castrense se violentó la ley tras coaccionar en contra de los delegados del Partido Liberal, exponiendo que su militancia recibió instrucciones que prohíben el uso del valor “cero” en las actas.

"Es prohibido poner como resultado de un acta el valor ‘cero’, a pesar de que la ley así lo indica cuando no existe el cuadernillo o el número de votantes del cuadernillo es menor al número de votantes que refleja el acta inconsistente, además les dijeron que no se podía solicitar documentación adicional a la que se colocaba en la mesa", explicó en su cuenta de X.