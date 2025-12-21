Salvador Nasralla denuncia coacción de las FF AA contra sus delegados en escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial Salvador Nasralla denunció irregularidades en el inicio del "turno B" del escrutinio especial en las bodegas del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras restricciones técnicas por parte de las Fuerzas Armadas (FF AA).
Según explicó Nasralla, desde la institución castrense se violentó la ley tras coaccionar en contra de los delegados del Partido Liberal, exponiendo que su militancia recibió instrucciones que prohíben el uso del valor “cero” en las actas.
"Es prohibido poner como resultado de un acta el valor ‘cero’, a pesar de que la ley así lo indica cuando no existe el cuadernillo o el número de votantes del cuadernillo es menor al número de votantes que refleja el acta inconsistente, además les dijeron que no se podía solicitar documentación adicional a la que se colocaba en la mesa", explicó en su cuenta de X.
Nasralla reveló que se advirtió desde las FF AA a los delegados que cualquier intento de exigir el cumplimiento de la ley "sería tomado como una agresión", lo que fue interpretado como un acto de intimidación directa.
"Este ambiente impidió realizar con normalidad las tareas de conteo y verificación, afectando directamente la transparencia y legitimidad del proceso, razón por la cual el Partido Liberal decidió retirarse momentáneamente de las mesas del escrutinio especial", argumentó, ante la advertencia de la consejera Cossette López, quien reportó el abandono de delegados de Libre y el PL.
En su publicación, adjunto un video donde, según él, la "militancia liberal se encuentra fuera de las instalaciones reclamando y grabando evidencias y levantando un acta con abogados, para dejar constancia formal de los hechos y de las razones por las cuales el Partido Liberal se retiró momentáneamente del escrutinio especial, reafirmando su compromiso con la defensa del voto y la democracia".