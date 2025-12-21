PL dice que Libre ha sido el "único beneficiado" en retrasos y busca quedarse en el poder

Tegucigalpa, Honduras.- Ante los 21 días de espera de resultados definitivos y un escrutinio especial lento, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) denunció este domingo que el partido Libertad y Refundación (Libre) es el "único beneficiado" por el retraso en el proceso electoral. Según lo manifestado en el comunicado, el oficialismo busca generar caos para justificar una permanencia ilegítima en el poder, perjudicando directamente la figura de su candidato presidencial, Salvador Nasralla. Enfatizaron que sus representantes han cumplido puntualmente con sus turnos en las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), "actuando bajo transparencia y sin incurrir en violaciones a la normativa electoral".

El Partido Liberal rechazó cualquier intento de coacción o intimidación por parte de otras fuerzas políticas, asegurando que sus delegados "tienen como única misión defender con firmeza el voto liberal y la voluntad soberana del pueblo hondureño, actuando siempre en el marco de la ley y los principios democráticos". Tras lo ocurrido con el desalojo de sus suplentes, argumentaron que "todas las acciones realizadas por nuestros delegados se fundamentan estrictamente en la ley, en defensa de la democracia y del respeto al voto ciudadano. Por lo que rechazamos todo tipo de coacción o amenazas sobre el cumplimiento de la ley, venga de donde venga".

PL denuncia coacción de las FF AA contra sus delegados