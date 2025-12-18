Cossette López: "Quienes no integren (JEVR), deberán retirarse del CNE"

Asimismo, informó que el CNE está preparado para la realización del escrutinio desde el pasado domingo 14 de diciembre, pero que este se ha retrasado debido a la crisis inducida por quienes han impedido la instalación de las JERV.

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López , manifestó este jueves 18 de diciembre que quienes no formen parte de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento ( JEVR ) deberán abandonar el CNE , específicamente, las instalaciones del Centro Logístico Electoral ( CLE ).

"La noche de anteayer, en sesión de pleno, se aceptó la sustitución de miembros del PLH para JEVR. Sus credenciales están en proceso de emisión y quedan canceladas el mismo número de personas antes acreditadas", detalló Cossette López.

Agregó que la negativa a integrar las JERV y la violencia en el CLE, conllevó a la determinación de no permitir el ingreso de quienes no sean acreditados, decisión que se mantendrá hasta que esté completado el proceso de sustituciones.

"Ingresarán quienes estando acreditados, pasen a una mesa destinada a una junta a hacer su trabajo. Quienes no integren, deberán retirarse del CNE", enfatizó la consejera López.

La instalación prevista es de aproximadamente 150 juntas, cada una con al menos tres integrantes, operando en turnos de 12 horas en jornadas diarias.

Cossette López concluyó su mensaje dejando en claro que los miembros de la JERV no son empleados del organismo, sino representantes de partidos políticos, sin vínculo laboral, pero con deberes y protocolos de conducta que deben respetar en los espacios físicos del consejo.