Cossette López acusa a los partidos Libre y Liberal de impedir inicio de escrutinios especiales

Tegucigalpa, Honduras.- El inicio de los escrutinios especiales está en suspenso dentro del Centro Logístico Electoral (CLE). La razón, según denunció la consejera Cossette López, no es técnica ni administrativa, sino consecuencia directa de la conducta de personas acreditadas por partidos políticos para integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR). “Miembros del PLH y del PLR acreditados para integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento se niegan a integrar los escrutinios, desconociendo su rol como organismos electorales”, afirmó la consejera del CNE. Advirtió que la situación ha escalado dentro de las instalaciones del órgano electoral. “Están ejerciendo actos ilícitos en los recintos del CNE y han herido a varias personas”, denunció, al responsabilizar de manera directa a los partidos políticos que acreditaron a estos integrantes.

En ese contexto, agregó que entre la medianoche del domingo y la madrugada del lunes se registró una jornada de violencia en el Centro Logístico Electoral (CLE), en la que varias personas resultaron heridas. Según la funcionaria, la acreditación de estas personas ha sido utilizada de forma indebida. "La responsabilidad es directa de los partidos políticos que han utilizado la acreditación de las JEVR como mecanismo para invadir espacios del CNE y ejecutar actos sediciosos, a través de sus representantes, que se niegan a hacer su trabajo", sostuvo. López explicó que los escrutinios especiales no han iniciado porque "están ejerciendo presiones ilícitas sobre el CNE, exigiendo ejecutar recuentos al margen de la ley", y advirtió que "estos actos son constitutivos de delito electoral y atentan directamente contra el cronograma electoral y la posibilidad de una declaratoria oportuna emitida por el órgano competente". Pese a ello, aseguró que el órgano electoral está preparado para avanzar. "El CNE está listo para ejecutar los procesamientos que con base en ley se pueden realizar ya", reiteró, subrayando que "la responsabilidad está del lado de los partidos políticos mencionados". La consejera lamentó que "en este momento se están realizando acciones que alteran de manera grave las condiciones necesarias para dar inicio al escrutinio especial", y aclaró que "las personas acreditadas para integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento no son empleados del Consejo Nacional Electoral, ni mantienen con esta institución una relación de subordinación laboral".

Asimismo, precisó que “la responsabilidad sobre la idoneidad y conducta de estas personas recae directamente en los partidos políticos que las acreditaron”, quienes están obligados a instruirlas y garantizar que cumplan adecuadamente la función para la cual fueron designadas. Denunció además que “algunas de las personas acreditadas se han negado expresamente a integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento y, lejos de cumplir su rol como organismo electoral, han incurrido en conductas inapropiadas y actos de violencia, incluyendo agresiones físicas y acciones que atentan contra la institucionalidad electoral”. López recordó que “quienes participan en estas Juntas lo hacen en su calidad de integrantes de un organismo electoral” y no como actores que, “mediante conductas inapropiadas o violentas, constituyan una amenaza para el desarrollo normal del proceso electoral”. Recalcó que “la falta de inicio de los escrutinios especiales en este momento obedece exclusivamente a la negativa y conducta violenta de miembros acreditados por partidos políticos dentro del Centro Logístico Electoral”, por lo que insistió en que “corresponde a los partidos políticos asumir su responsabilidad, restablecer el orden e instruir de manera inmediata a las personas que acreditaron para que cumplan con la función legal que les fue asignada”.