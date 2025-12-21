“Reconcíliense, por favor”: Cardenal Rodríguez hace llamado a los políticos

Tegucigalpa, Honduras.— El cardenal Oscar Andrés Rodríguez realizó un llamado a los políticos hondureños este domingo -21 de diciembre-para que se “reconcilien” en medio de la contienda electoral que aún se mantiene vigente. Durante la homilía dominical, el cardenal exhortó a todas las personas que integran la clase política en Honduras a “reconciliarse con ellos mismos” y con Dios, para que, después, también puedan hacerlo con sus hermanos. “Yo hago una exhortación hoy, especialmente, a todos los que han entrado en la contienda política, reconcíliense, por favor”, solicitó Rodríguez ante la congregación y medios de comunicación.

Explicó que, el primer paso es que se "reconcilien con ustedes mismos, después reconcíliense con Dios, para que puedan reconciliarse con los hermanos". "Muchas veces se impone la venganza, el escándalo, la humillación pública. San José nos enseña que la justicia nace del amor, para ser considerado por Dios no hace falta tener poder, hace falta tener un corazón que no lastime a nadie", añadió. Las declaraciones de Rodríguez surgen en medio de un ambiente de tensión política, ya que, han transcurrido 21 días desde que se desarrollaron las elecciones generales y aún se desconoce quién será el nuevo gobernante.