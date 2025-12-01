Tras resultados: "Bendito sea Dios, el pueblo eligió”, padre Ovidio Rodríguez

Tegucigalpa, Honduras.- En un mensaje a los hondureños, el padre Ovidio Rodríguez, párroco de la iglesia Divino Niño de la capital, agradeció que el proceso de elecciones generales se haya desarrollado en paz y tranquilidad y llamó a la unidad. “Hoy nos toca elevar un cántico de alabanza y gratitud por todo lo que hemos vivido en esta elección. Todo ha transcurrido en paz, bendito sea Dios, el pueblo eligió el gobierno que quiere a lo largo de estos cuatro años”, dijo el sacerdote en su mensaje.

El líder religioso llamó a los hondureños a aceptar los resultados y practicar la tolerancia con los hondureños que no fueron favorecidos. “Hay que respetar el duelo de los perdedores, siempre la tolerancia debe ser nuestra bandera”. El padre Ovidio envió además muestras de comprensión y felicitación a todo un pueblo “que demostró con civismo y vendió la imagen al mundo que somos un pueblo civilizado, bendito sea Dios”.

Un llamado a sembrar esperanza

Recordó que la Iglesia Católica celebra el inicio del Adviento, tiempo de espera y esperanza. "Sembremos esperanza que se fortalece desde la fe misma. Cristo vino, viene y vendrá", indicó. También invitó a aprovechar los mensajes que regala la Sagrada Escritura en este tiempo. "Que esta palabra bella que tenemos durante este tiempo la podamos encarnar en el corazón, encarnemos a Cristo y demos a Cristo como lo dio María". Finalmente envió su bendición: "Que Dios lo bendiga y le guarde de todo mal en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén".

La Iglesia Católica en oración