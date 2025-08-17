Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias

El sábado 16 de agosto de 2025 se convirtió en un día histórico para Honduras, pues miles de personas a nivel nacional se unieron a la caminata de las iglesias Católica y Evangélica en pro de la paz y la democracia. Vea las mejores fotografías a continuación.
El pasado 18 de julio, la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica de Honduras invitaron a la ciudadanía a caminar para orarle a Dios para que en Honduras prime la democracia y la paz.
29 días después, llegó el gran día de la caminata, la cual unió a miles de hondureños sin importar si su afiliación al cristianismo es el catolicismo o si son protestantes.
Las banderas de Honduras y de la vestimenta de los caminantes formaron una amplia marea blanquiazul en las calles de distintas ciudades del país.
A pesar del calor, el clima fue propicio para caminar sin temor a las lluvias. Aún así, seguramente las personas se habrían preparado con paraguas y capotes.
No importaba si el sol radiaba con intensidad. La fe y esperanza era manifestada por los caminantes.
En Tegucigalpa, los participantes de la caminata cargaron unidos una gigante bandera de Honduras, ondeándolo en su trayecto por el bulevar Suyapa.
Las personas mientras cargaban la bandera reflejaban la unidad necesaria para que el país prospere con la contribución de cada uno de sus ciudadanos.
Previo a que diera inicio la caminata, muchas personas ya rezaban sus plegarias por una Honduras en mejores condiciones.
A las 2:00 p.m dio inicio la caminata en la capital, iniciando en plaza Las Banderas frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Gafas oscuras, sombreros, gorras y la bandera nacional fueron la vestimenta de la mayoría de caminantes.
Mientras recorrían el bulevar Suyapa teniendo como punto de destino llegar al estadio Chelato Uclés, más personas se unían a la caminata.
La caminata se realizó en más de 50 ciudades además de la capital, tales como San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Gracias, Comayagua y otras más.
En el caso de San Pedro Sula, el punto de partida fue el Monumento a la Madre, donde llegaban centenares de personas desde horas de la mañana.
Los caminantes en San Pedro Sula llegaron hacia el parque central, frente a la cátedral de San Pedro Apóstol.
La caminata se caracterizó por un ambiente familiar y pacífico, con la presencia de hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos.
Los hondureños expusieron ese 16 de agosto que sí es posible alzar una sola voz por el bienestar de la nación.
En el recorrido, muchos clamaban a Dios con profunda devoción en que ya no haya violencia ni conflictos en Honduras.
Los líderes de la iglesia expresaron estar sorprendidos por la cantidad de personas que llegaron a la marcha. Oraron juntos por el bien del país y pidieron a los políticos a entablar un diálogo.
La caminata terminó alrededor de las 4 de la tarde. Varios quedaron cansados por la extensa jornada, pero satisfechos por su compromiso con Honduras.