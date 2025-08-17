  1. Inicio
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias

Miles de personas con profunda fe y devoción clamaron a Dios por una Honduras democrática y pacífica en la caminata realizada el pasado 16 de agosto

  17 de agosto de 2025 a las 15:40
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
1 de 20

El sábado 16 de agosto de 2025 se convirtió en un día histórico para Honduras, pues miles de personas a nivel nacional se unieron a la caminata de las iglesias Católica y Evangélica en pro de la paz y la democracia. Vea las mejores fotografías a continuación.

 Foto: Estalin Irías, Alex Pérez, Héctor Paz y Yoseph Amaya/EL HERALDO
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
2 de 20

El pasado 18 de julio, la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica de Honduras invitaron a la ciudadanía a caminar para orarle a Dios para que en Honduras prime la democracia y la paz.

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
3 de 20

29 días después, llegó el gran día de la caminata, la cual unió a miles de hondureños sin importar si su afiliación al cristianismo es el catolicismo o si son protestantes.

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
4 de 20

Las banderas de Honduras y de la vestimenta de los caminantes formaron una amplia marea blanquiazul en las calles de distintas ciudades del país.

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
5 de 20

A pesar del calor, el clima fue propicio para caminar sin temor a las lluvias. Aún así, seguramente las personas se habrían preparado con paraguas y capotes.

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
6 de 20

No importaba si el sol radiaba con intensidad. La fe y esperanza era manifestada por los caminantes.

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
7 de 20

En Tegucigalpa, los participantes de la caminata cargaron unidos una gigante bandera de Honduras, ondeándolo en su trayecto por el bulevar Suyapa.

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
8 de 20

Las personas mientras cargaban la bandera reflejaban la unidad necesaria para que el país prospere con la contribución de cada uno de sus ciudadanos.

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
9 de 20

Previo a que diera inicio la caminata, muchas personas ya rezaban sus plegarias por una Honduras en mejores condiciones.

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
10 de 20

A las 2:00 p.m dio inicio la caminata en la capital, iniciando en plaza Las Banderas frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
11 de 20

Gafas oscuras, sombreros, gorras y la bandera nacional fueron la vestimenta de la mayoría de caminantes.

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
12 de 20

Mientras recorrían el bulevar Suyapa teniendo como punto de destino llegar al estadio Chelato Uclés, más personas se unían a la caminata.

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
13 de 20

La caminata se realizó en más de 50 ciudades además de la capital, tales como San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Gracias, Comayagua y otras más.

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
14 de 20

En el caso de San Pedro Sula, el punto de partida fue el Monumento a la Madre, donde llegaban centenares de personas desde horas de la mañana.

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
15 de 20

Los caminantes en San Pedro Sula llegaron hacia el parque central, frente a la cátedral de San Pedro Apóstol.

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
16 de 20

La caminata se caracterizó por un ambiente familiar y pacífico, con la presencia de hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos.

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
17 de 20

Los hondureños expusieron ese 16 de agosto que sí es posible alzar una sola voz por el bienestar de la nación.

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
18 de 20

En el recorrido, muchos clamaban a Dios con profunda devoción en que ya no haya violencia ni conflictos en Honduras.

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
19 de 20

Los líderes de la iglesia expresaron estar sorprendidos por la cantidad de personas que llegaron a la marcha. Oraron juntos por el bien del país y pidieron a los políticos a entablar un diálogo.

 Foto: El Heraldo
Multitud llena de fe: Las mejores imágenes de la caminata de las iglesias
20 de 20

La caminata terminó alrededor de las 4 de la tarde. Varios quedaron cansados por la extensa jornada, pero satisfechos por su compromiso con Honduras.

 Foto: El Heraldo
