"Mel, nos vemos pronto. El poder es efímero", el mensaje de Vásquez a Zelaya tras resultados de elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- "Mel', nos vemos pronto. El poder es efímero", fue parte del contundente mensaje que el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, le dejó al expresidente Manuel Zelaya Rosales, luego de que salieran a luz los resultados preliminares de las elecciones generales del 30 de noviembre, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La reacción de Romeo, apareció poco después de que Manuel Zelaya se pronunciara a través de su cuenta oficial de "X", para pedir a los seguidores del oficialismo mantenerse "en pie de lucha", hasta el escrutinio total de las actas, pues su candidata, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar en los comicios, detrás de Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional y Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal.

"Libre es un partido de ideales probado en las calles y con grandes resultados sociales y democráticos en el ejercicio de la presidencia con Xiomara Castro. La solicitud de mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones de nuestra candidata Rixi Moncada, es lo moral, patriótico y apegado a una verdad plena que el pueblo ordenó en las urnas y que no podemos desconocer", escribió Manuel Zelaya en su publicación. Sin embargo, poco después apareció el mensaje de Romeo Vásquez, en respuesta al expresidente de Libertad y Refundación. "Mel, nos vemos pronto. El poder es efímero... y el pueblo ya te dejó claro que no te quiere seguir viendo en Casa Presidencial. La patria no se arrodilla ante ambiciones personales. Honduras se respeta", manifestó Vásquez Velásquez, causando revuelo en redes sociales.