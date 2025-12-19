  1. Inicio
Maribel Espinoza llama a defender la patria y la Constitución

La diputada Maribel Espinoza exhorta a sus compañeros de cámara a actuar con compromiso y ser recordados por proteger la Constitución y defender la patria en medio de la tensión política.

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 12:46
