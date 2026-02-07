  1. Inicio
¿Qué es el sargazo y cómo alteró la postal turística de Roatán?

Este fin de semana, grandes cantidades de sargazo cubrieron varias playas de Roatán, transformando la tradicional imagen de arena blanca y mar turquesa que caracteriza al Caribe. Aunque este alga marina no representa un peligro directo, su acumulación afecta el turismo, dificultando el ingreso al mar y generando molestias entre turistas y residentes.

  • Actualizado: 07 de febrero de 2026 a las 17:38
El Heraldo Videos