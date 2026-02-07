  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Impacto ambiental: sargazo invade las playas de Roatán

El turismo en Roatán se ve amenazado por una invasión de algas. En West Bay, las autoridades emplean maquinaria pesada para reducir el mal olor y proteger el entorno.

  • Actualizado: 07 de febrero de 2026 a las 13:27
El Heraldo Videos