Estados Unidos mantiene recompensa de US$5 millones por “El Porky”

El acusado enfrenta cargos por conspiración para distribuir e importar cocaína a Estados Unidos, participación en una empresa criminal continua y posesión de armas de alto poder.

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 12:16
El Heraldo Videos