Sargazo cubre West Bay y amenaza el turismo en Roatán

Una invasión de algas pone en riesgo el turismo en Roatán. En West Bay, las autoridades emplean maquinaria pesada para mitigar el mal olor y reducir el impacto ambiental.

  • Actualizado: 07 de febrero de 2026 a las 13:26
El Heraldo Videos