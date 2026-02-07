  1. Inicio
Reunión presidencial hoy en Florida: Asfura y Trump dialogarán sobre seguridad y migración

Este sábado, los presidentes de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, y de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrán un encuentro privado en la residencia presidencial Mar-a-Lago, en Florida. La reunión tiene como objetivo fortalecer el diálogo bilateral y revisar las prioridades compartidas entre ambos países, con especial énfasis en la migración irregular, la lucha contra el narcotráfico y la cooperación en seguridad.

  • Actualizado: 07 de febrero de 2026 a las 11:31
