Reunión presidencial hoy en Florida: Asfura y Trump dialogarán sobre seguridad y migración

Este sábado, los presidentes de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, y de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrán un encuentro privado en la residencia presidencial Mar-a-Lago, en Florida. La reunión tiene como objetivo fortalecer el diálogo bilateral y revisar las prioridades compartidas entre ambos países, con especial énfasis en la migración irregular, la lucha contra el narcotráfico y la cooperación en seguridad.