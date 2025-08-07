Asaltan al cantante Cosculluela en Puerto Rico: así ocurrió el suceso

San Juan, Puerto Rico.- El artista urbano puertorriqueño Cosculluela fue víctima de un robo junto a otras dos personas en una residencia en Puerto Rico.

Los asaltantes se apropiaron de pertenencias con un valor que sobrepasa los 308.000 dólares, informó este jueves la Policía.

Según la investigación preliminar e información brindada por las autoridades, dos individuos con vestimenta oscura ingresaron a la residencia en la tarde del miércoles en la urbanización Emerald Lake, en Trujillo Alto, municipio aledaño a San Juan.

Mediante amenaza e intimidación, y portando armas de fuego, los asaltantes lograron atar a las dos personas que acompañaban a José Cosculluela, nombre de pila del artista, en el área de la sala.