Sin presencia de imputados, se reanuda audiencia inicial en caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- ​Sin la presencia de los imputados, este lunes se reanudó la audiencia inicial en el denominado caso Sedesol, proceso judicial que involucra a 12 personas, entre ellas la diputada suspendida Isis Cuéllar y el exsecretario de Desarrollo Social, José Carlos Cardona.

Más temprano se conoció que ambos acusados no comparecerán ante el juzgado debido a que permanecen bajo la medida de arresto domiciliario. De acuerdo con el procedimiento legal, su asistencia no es obligatoria en esta etapa del proceso, pero sí deberán presentarse el día en que el juez emita la resolución al concluir la audiencia inicial.

Durante la jornada, el Ministerio Público comenzó con la presentación de los medios de prueba documentales, los cuales están siendo entregados de manera foliada. Así lo confirmó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, quien explicó que la Fiscalía está remitiendo la documentación organizada para su posterior evacuación en el proceso.