Sin presencia de imputados, se reanuda audiencia inicial en caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- Sin la presencia de los imputados, este lunes se reanudó la audiencia inicial en el denominado caso Sedesol, proceso judicial que involucra a 12 personas, entre ellas la diputada suspendida Isis Cuéllar y el exsecretario de Desarrollo Social, José Carlos Cardona.
Más temprano se conoció que ambos acusados no comparecerán ante el juzgado debido a que permanecen bajo la medida de arresto domiciliario. De acuerdo con el procedimiento legal, su asistencia no es obligatoria en esta etapa del proceso, pero sí deberán presentarse el día en que el juez emita la resolución al concluir la audiencia inicial.
Durante la jornada, el Ministerio Público comenzó con la presentación de los medios de prueba documentales, los cuales están siendo entregados de manera foliada. Así lo confirmó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, quien explicó que la Fiscalía está remitiendo la documentación organizada para su posterior evacuación en el proceso.
“La presentación de la Fiscalía estará entregando de manera foliada los medios de prueba documentales que ellos quieren evacuar”, detalló Silva.
Indicó que los equipos de defensa solicitaron que cada tomo de la documentación esté debidamente foliado, con el objetivo de facilitar la identificación de los indicios relacionados con cada uno de sus representados, considerando que se trata de 12 imputados y cada defensa busca la individualización de las pruebas que se les atribuyen.
Además de la documentación física, la Fiscalía entregará de forma digital los medios de prueba documentales, que superan las seis cajas, así como los elementos periciales y los medios testificales que serán presentados durante el proceso.
Una vez concluida esta etapa, el juzgado conocerá las pruebas que serán ofrecidas por las defensas de los imputados, previo a la resolución que determinará si los acusados son enviados o no a juicio.