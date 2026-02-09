Accesorio más caro que usó Bad Bunny en el Super Bowl 2026

California, Estados Unidos.-Durante su histórica presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2026, el cantante puertorriqueño Bad Bunny se convirtió el centro de atención, no solo por su música o por dejar una marca de cultura, también destacó por su elección de accesorios.
Aunque su traje fue un conjunto monocromático y minimalista que destacó en él un estilo sobrio, el verdadero foco fue un reloj de Audemars Piguet Royal Oak, valorado en aproximadamente 75,700 dólares estadounidenses.
Este reloj es considerado de 'alta relojería', con una caja y brazalete en oro amarillo de 18 quilates y una gran esfera de malaquita natural. Su impresionante valor, muy por encima del resto de su vestuario refleja una fusión de raíces culturales con elementos de alta moda.
Con esta pieza, Bad Bunny no solo completó su estilo, sino que, apostó por una moda clásica que hizo perfecto contraste con el lujo clásico.
De esta manera, el cantante no solo reafirma su estatus como ícono cultural, sino que, también demuestra como la música y la moda pueden unirse para crear un impacto y dar un espectáculo completo.