Accesorio más caro que usó Bad Bunny en el Super Bowl 2026

California, Estados Unidos.-Durante su histórica presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2026, el cantante puertorriqueño Bad Bunny se convirtió el centro de atención, no solo por su música o por dejar una marca de cultura, también destacó por su elección de accesorios.

Aunque su traje fue un conjunto monocromático y minimalista que destacó en él un estilo sobrio, el verdadero foco fue un reloj de Audemars Piguet Royal Oak, valorado en aproximadamente 75,700 dólares estadounidenses.