  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Accesorio más caro que usó Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Durante la presentación en el Super Bowl 2026, Bad Bunny llamó la atención, no solo por su música y espectáculo, sino también por el detalle más caro de su atuendo

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 17:47
Accesorio más caro que usó Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Bad Bunny durante el halftime del Super Bowl 2026 , luciendo su Audemars Piguet Royal Oak.

 Foto: Cortesía

California, Estados Unidos.-Durante su histórica presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2026, el cantante puertorriqueño Bad Bunny se convirtió el centro de atención, no solo por su música o por dejar una marca de cultura, también destacó por su elección de accesorios.

Aunque su traje fue un conjunto monocromático y minimalista que destacó en él un estilo sobrio, el verdadero foco fue un reloj de Audemars Piguet Royal Oak, valorado en aproximadamente 75,700 dólares estadounidenses.

Precio de visa de turista para Estados Unidos aumentará por una nueva "tasa de integridad"

Este reloj es considerado de 'alta relojería', con una caja y brazalete en oro amarillo de 18 quilates y una gran esfera de malaquita natural. Su impresionante valor, muy por encima del resto de su vestuario refleja una fusión de raíces culturales con elementos de alta moda.

Presidentes y multimillonarios, las personas más poderosas mencionadas en expedientes de Epstein

Con esta pieza, Bad Bunny no solo completó su estilo, sino que, apostó por una moda clásica que hizo perfecto contraste con el lujo clásico.

De esta manera, el cantante no solo reafirma su estatus como ícono cultural, sino que, también demuestra como la música y la moda pueden unirse para crear un impacto y dar un espectáculo completo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Scarleth Rodríguez

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias