El antes y después de Isis Cuéllar, la diputada suspendida del CN por caso "Chequesol"

Más allá de su cambio físico, Cuéllar pasó de ser la parlamentaria más votada de Copán a enfrentar un proceso legal que la podría llevar a la cárcel al ser acusada de liderar un millonario fraude

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 15:48
El antes y después de Isis Cuéllar, la diputada suspendida del CN por caso Chequesol
1 de 13

Más allá de cualquier cambio en su imagen, Isis Cuéllar pasó de consolidarse como la diputada más votada del departamento de Copán a enfrentar uno de los procesos judiciales más relevantes y escandalosos del recién terminado gobierno de Xiomara Castro.

 Foto: Redes sociales/ Isis Cuéllar
2 de 13
2 de 13

Más allá de cualquier cambio en su imagen, Isis Cuéllar pasó de consolidarse como la diputada más votada del departamento de Copán a enfrentar uno de los procesos judiciales más relevantes y escandalosos del recién terminado gobierno de Xiomara Castro.

Foto: Redes sociales/ Isis Cuéllar
3 de 13
3 de 13

La diputada del partido Libertad y Refundación (Libre) es señalada por el Ministerio Público como presunta líder de un millonario fraude relacionado con el caso Sedesol, conocido como “Chequesol”.

 Foto: Redes sociales/ Isis Cuéllar
4 de 13
4 de 13

En fotografías recientes, Cuéllar se observa visiblemente distinta a la mujer que incursionó en política en sus primeras apariciones públicas.

 Foto: Redes sociales/ Isis Cuéllar
5 de 13
5 de 13

La figura actual de la parlamentaria suspendida de su cargo muestra líneas más marcadas y estilizadas. El cambio también se percibe en el rostro, ahora más definido y con facciones que resaltan con mayor claridad.

 Foto: Redes sociales/ Isis Cuéllar
6 de 13
6 de 13

La acusación la expone a una eventual pena de cárcel, mientras avanza la audiencia inicial que definirá si se dicta auto de formal procesamiento o un sobreseimiento en su favor, decisión clave para su futuro político de Cuéllar.

 Foto: Redes sociales/ Isis Cuéllar
7 de 13
7 de 13

Este proceso de transformación física coincide con un período de mayor exposición mediática, pues fue reelecta como diputada pese a las acusaciones que enfrenta.

Foto: Redes sociales/ Isis Cuéllar
8 de 13
8 de 13

Sin embargo, no solo su apariencia ha cambiado con el tiempo, en menos de cinco años pasó de no ser un personaje político de interés a ser diputada, acusada, reelecta y ahora purgando un arresto domiciliario.

 Foto: Redes sociales/ Isis Cuéllar
9 de 13
9 de 13

Su llegada al Legislativo, clave en su carrera política, es opacado por su presunta participación en un millonario fraude que involucra ayudas sociales que habrían ido a parar a sus manos.

Foto: Redes sociales/ Isis Cuéllar
10 de 13
10 de 13

El cargo como diputada le fue suspendido de manera temporal mientras se desarrolla un proceso judicial en su contra. El Ministerio Público (MP) la acusa, junto a otros 11 funcionarios, del fraude que supera los seis millones de lempiras.

 Foto: Redes sociales/ Isis Cuéllar
11 de 13
11 de 13

Según las autoridades, los fondos habrían sido desviados de recursos destinados a ayudas sociales. Estos programas estaban dirigidos a beneficiar a comunidades del departamento de Copán, pero por alguna razón la mayoría no terminó siendo usado para lo que se gestionó.

 Foto: Redes sociales/ Isis Cuéllar
12 de 13
12 de 13

La investigación señala que el dinero se manejaba a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Foto: Redes sociales/ Isis Cuéllar
13 de 13
13 de 13

En el proceso también se involucra al ex titular de Sedesol, José Carlos Cardona. Mientras el juicio avanza, el contraste entre el antes y después de Isis Cuéllar continúa generando atención pública.

 Foto: Redes sociales/ Isis Cuéllar
