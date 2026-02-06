De prisa y otros relajados: acusados por "Chequesol" comparecen a audiencia inicial

Los acusados en el caso de fraude en Sedesol acuden este viernes a audiencia inicial para responder por los delitos que se les imputan, entre ellos Isis Cuéllar y José Carlos Cardona. Así se les captó mientras arribaban al Poder Judicial.
Las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, donde está agendada la audiencia inicial por el caso Sedesol, amaneció con resguardo policial.
El exfuncionario habló con los medios a su llegada a la Corte Suprema de Justicia poco después de las 8 de la mañana.
Cardona llegó brindando declaraciones a los medios y reiterando que no tiene responsabilidad en el escándalo de fraude denominado "Chequesol".
La audiencia inicial de este viernes -6 de febrero- está pactada para las 9 de la mañana.
Para la audiencia inicial fueron ingresadas varias cajas de la Fiscalía que contienen 31 medios de pruebas contra los acusados, además de cuatro pericias financieras que serán presentadas ante el juez.
Contrario a la mayoría de los imputados, que llegaron avanzando de prisa y sin dar palabras a los medios, Cardona se detuvo a responder las preguntas.
Los demás imputados llegaron de prisa, a paso rápido y sin pronunciar ninguna palabra.
Cada uno de los imputados fue escoltado de los vehículos hasta la sala donde se desarrolla la audiencia inicial.
Otro de los imputados, también ingresando de prisa, intentó ocultar su rostro de las cámaras que aguardaban en las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Son un total de 12 personas las que acuden este viernes a la audiencia inicial por el caso Sedesol.
Hasta el cierre de esta pieza, la diputada (suspendida temporalmente de su cargo) Isis Cuéllar no había ingresado a la Corte.