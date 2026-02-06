  1. Inicio
Hasta liberales: Los nuevos funcionarios del gobierno Asfura juramentados el 5 de febrero

Exdiputados del Partido Liberal ahora formarán parte del gobierno de Nasry Asfura

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 06:42
1 de 10

¿Quiénes fueron los funcionarios juramentados por Nasry Asfura ayer 5 de febrero? En el listado se incluye hasta a miembros del Partido Liberal en respuesta a acuerdos pactados entre el bipartidismo.

Fotos: Cortesía gobierno de Honduras
2 de 10

Gerzon Onán Velásquez Aguilera fue juramentado como nuevo ministro de la Secretaria de Seguridad. Velásquez Aguilera es un oficial de carrera de la Policía Nacional de Honduras, con más de 26 años de trayectoria, reconocido por su experiencia en seguridad vial, planeación estratégica y modernización institucional.

 Foto: Cortesía gobierno de Honduras
3 de 10

Kathia Marcela Crivelli, exdiputada del Partido Liberal por Cortés, fue designada como subsecretaria de Protección de Derechos Humanos, adscrita a la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos.

Foto: Cortesía gobierno de Honduras
4 de 10

Raúl Valladares Pavón fue juramentado como director interino del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp).

Foto: Cortesía gobierno de Honduras
5 de 10

Elizabeth Rodríguez como Directora Ejecutiva de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Foto: Cortesía gobierno de Honduras
6 de 10

Andrea Valeska Reyes fue juramentada como subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos.

Foto: Cortesía gobierno de Honduras
7 de 10

Angélica Yaneth Sandres asumió como subsecretaria de Servicios Educativos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación.

Foto: Cortesía gobierno de Honduras
8 de 10

Nazir López Orellana fue juramentado como subsecretario de Justicia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización.

 Foto: Cortesía gobierno de Honduras
9 de 10

Eddy Johans Ordóñez fue juramentado como Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico.

Foto: Cortesía gobierno de Honduras
10 de 10

El exdiputado Francisco Antonio López como director del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE).

Foto: Cortesía gobierno de Honduras
