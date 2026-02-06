Hasta liberales: Los nuevos funcionarios del gobierno Asfura juramentados el 5 de febrero

¿Quiénes fueron los funcionarios juramentados por Nasry Asfura ayer 5 de febrero? En el listado se incluye hasta a miembros del Partido Liberal en respuesta a acuerdos pactados entre el bipartidismo.
Gerzon Onán Velásquez Aguilera fue juramentado como nuevo ministro de la Secretaria de Seguridad. Velásquez Aguilera es un oficial de carrera de la Policía Nacional de Honduras, con más de 26 años de trayectoria, reconocido por su experiencia en seguridad vial, planeación estratégica y modernización institucional.
Kathia Marcela Crivelli, exdiputada del Partido Liberal por Cortés, fue designada como subsecretaria de Protección de Derechos Humanos, adscrita a la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos.
Raúl Valladares Pavón fue juramentado como director interino del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp).
Elizabeth Rodríguez como Directora Ejecutiva de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Andrea Valeska Reyes fue juramentada como subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos.
Angélica Yaneth Sandres asumió como subsecretaria de Servicios Educativos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación.
Nazir López Orellana fue juramentado como subsecretario de Justicia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Eddy Johans Ordóñez fue juramentado como Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico.
El exdiputado Francisco Antonio López como director del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE).