La PGR asumiría funciones de la Secretaría de Transparencia anunció el procurador general

Tegucigalpa, Honduras.- Los procedimientos estatales en la presente administración del presidente Nasry Asfura estarían próximos a dar un vuelco total y dejar atrás los viejos trámites de contratación del Estado. Estas reformas están siendo impulsadas desde la Procuraduría General de la República (PGR), con Dagoberto Aspra a la cabeza de esa institución encargada de velar por los intereses del Estado como tal. Uno de los cambios sustanciales que podrían concretarse en los próximos días, es la creación de una nueva Ley de Contratación del Estado; y con ello quedarían de lado o sin valor las funciones de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (Oncae). El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, reveló que ya terminaron la redacción de la nueva Ley de Contratación del Estado, precepto que será pilar fundamental para implementar la estrategia nacional anticorrupción que está planteada en el memorándum de entendimiento que firmó el ahora presidente Nasry Asfura, cuando era candidato.

Nueva Ley de Contratación

"Ya tenemos lista esa Ley de Contratación del Estado, vienen innovaciones: como un fortalecimiento de la Oficina Normativa de Contrataciones del Estado. Vamos con un sistema moderno, replicando el modelo exitoso de Chile, que es la modalidad de Chile Compra, en la cual se utiliza un portal interactivo en tiempo real; van a poder ver las compras que hace el Estado". Esta nueva manera de hacer negocios con el Estado, según Aspra, permitirá contar con compradores certificados, con proveedores que van a estar certificados bajo la Ley de Cumplimiento Antisoborno, que es la que se aplicará posterior a Ley de Contratación del Estado, que se ha homologado con la que utilizan los bancos privados, con el fin de evitar el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. "Se ha homologado para evitar prácticas corruptas en que pudiera haber colusión entre los contratistas privados y el Estado al momento de comprar insumos. Es un modelo fortalecido que viene a tener varias varios elementos, entre ellos: mide el riesgo, tiene un comité de cumplimiento dependiendo del tamaño de la de la institución, viene con un canal de denuncias, con una mejora continua y certificación externa de auditoría", amplió el procurador general.

Sobre sí desaparecería la Oncae, Aspra aseguró: "Sí, la Oncae se transforma a una Agencia Normativa de Contratación del Estado, fortalecida con normas modernas bajo un criterio de norma de compras electrónicas para evitar el manoseo y que pase por personas. La mayoría de los procesos van a ser electrónicos, van a ser supervisados por inteligencia artificial y por sistemas de software".

¿Desaparecerá?

Y ¿Qué va a pasar con la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción? "Yo como procurador vi la oportunidad de recoger y que la Procuraduría podía tomar esas atribuciones que en su momento ha tenido la Secretaría de Transparencia, que es dictar, supervisar, coordinar, liderar las prácticas anticorrupción y marcar una estrategia nacional anticorrupción", anunció Aspra. El gobierno de Nasry Asfura tenía planteado suprimir la Secretaría de Transparencia y, en cambio, nombrar a un delegado presidencial que iba a asumir las funciones, pero el titular de la PGR precisó que se han tomado otras determinaciones.