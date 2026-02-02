Congreso Nacional elige a procurador y subprocurador para el periodo 2026-2030

Tegucigalpa, Honduras.- Con la mano levantada que se contabilizó como voto favorable de los diputados fueron nombradas la noche de este lunes -2 de febrero- a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR). El abogado Dagoberto Aspra fungirá como el nuevo titular de este órgano encargado de la defensa y representación legal del Estado hasta el 2 de febrero de 2030. Mientras que como subprocurador quedó Francisco Quiroz, togado y exmiembro del disuelto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.

EL HERALDO informó que ambos profesionales del derecho iban a ser ungidos en la PGR al llegarse a consensos entre el bipartidismo. Los nuevos funcionarios tomaron promesa de ley por directivos del CN para quedar en posesión de los cargos y poder desempeñar sus actividades por el próximo cuatrienio. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) instó al Poder Legislativo a que fueran seleccionadas en la referida institución a las personas con "la más alta idoneidad profesional, solvencia moral, independencia y credibilidad ante la ciudadanía".

Irregularidades

En medio de irregularidades y sin cumplir con los requisitos de ley, el Congreso dirigido por el excongresista Luis Redondo eligió a Manuel Díaz Galeas como procurador y de subprocurador a Tomás Andrade Rodas. A través del decreto legislativo 70-2018 fue escogida a Lidia Estela Cardona como la máxima autoridad de la PGR desde el 29 de junio de 2018 hasta el 29 de junio de 2022, sin embargo, la removieron del cargo de forma extemporánea y se contravino el tiempo de funciones establecido en el artículo 229 de la Constitución de la República.