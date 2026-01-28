Elección del procurador y aprobación de la Ley del Empleo Parcial marcarán la agenda del CN

Tegucigalpa, Honduras.- En su tercera sesión, los parlamentarios del Congreso Nacional elegirán el lunes 2 de febrero al nuevo procurador y subprocurador de la República, además aprobarán nuevas leyes impulsadas desde el Poder Ejecutivo. Tras cuatro años en funciones, el CN ​​elegirá al sucesor de Manuel Díaz Galeas nombrado por el gobierno anterior de forma arbitraria, sin cumplir los requisitos del cargo, ni los votos necesarios en una sesión integrada por propietarios y suplentes de Libertad y Refundación (Libre). “No le vamos a dar ni un minuto más a alguien que llegó ilegalmente al cargo. Lo he dicho antes y lo digo hoy: el procurador se nombró de manera ilegal porque no tiene los requisitos constitucionales, se nombró sin el quorum y solo lo nombraron con suplentes de Libre usurpando los curules y tercero es que destituyeron ilegalmente a la procuradora porque ella vencía hasta en junio”, anunció el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

La sesión fue convocada para el lunes 2 de enero a las 2:00 de la tarde, iniciando con el primer punto de la elección del procurador. Pese a que todavía no hay un nombre seguro de quien ocupará el cargo, entre los posibles candidatos ya suena el nombre del abogado Dagoberto Aspra.

Comisiones

Para la aprobación de las iniciativas algunas ya presentadas como proyectos en la cámara legislativa, el titular del Congreso Nacional nombró cuatro comisiones de dictamen. El primero de los tres dictámenes que será presentado la próxima semana será la Ley de Empleo por Tiempo Parcial, además se espera que se dicte en los próximos días la Ley de Reforma Constitutiva de las Fuerzas Armadas, la reforma a la Ley Orgánica del CN ​​​​y las reformas electorales.

La comisión de dictamen para la reforma de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, quedo integrada por Jorge Cálix presidente de la misma, Kilvett Bertrand, Óscar Rivera, Erik Alvarado del Partido Nacional, Saraí Espinal, Ileana Velásquez del Partido Liberal, finalmente de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento. Para dictaminar el proyecto de la Ley de Empleo por hora, el diputado Alberto Cruz quedó como presidente de la comisión la cual fue integrada por los diputados Sara Zavala, Daisy Andonie, Hugo Noé Pino, Fernando Castro, Javier Mendieta y Cynthia Hawit. Encargados de brindar el dictamen al proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo son: Mario Pérez presidente de la comisión, junto a los diputados miembros Jhosy Toscano, María José Sosa, Luz Ernestina Mejía, Milton Puerto, Ronald Panchamé y David Manaiza.