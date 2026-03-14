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"¿Por qué me la quitas, Padre?": Katia Soriano, la pequeña atropellada en El Progreso

Entre lágrimas y súplicas, la madre de la pequeña Katia Soriano observaba su cuerpo tendido en el suelo tras ser atropellada por un vehículo en la carretera que conecta El Progreso con Tela

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 18:00
¿Por qué me la quitas, Padre?: Katia Soriano, la pequeña atropellada en El Progreso
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La comunidad de la aldea La Colorada, en Guaimitas, se encuentra de luto tras la muerte de Katia Soriano, una niña de 9 años que murió atropellada mientras intentaba cruzar la carretera CA-13 junto a su madre.

 Foto: Cortesía
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Katia Sofía Soriano Ayala caminaba de la mano con su madre cuando, en un momento, se soltó de ella e intentó cruzar la calle sin percatarse.

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Fue entonces que una camioneta que transitaba por la zona la embistió, provocándole la muerte de forma inmediata.

 Foto: Redes sociales
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El cuerpo de la pequeña quedó tendido en el suelo, mientras el conductor del vehículo se dio a la fuga.

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La madre, entre gritos y lágrimas, lamentaba la tragedia mientras sostenía el cuerpo su hija.

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¡Quiero a mi niña, suéltenme! Te lo suplico, Dios, devuélveme a mi niña. ¿Por qué me la quitas, Padre?", clamaba visiblemente afectada.

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Katia Sofía era estudiante de la Escuela John F. Kennedy. La comunidad educativa difundió un mensaje de condolencias en redes sociales, expresando su pesar por la pérdida.

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"Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de nuestra querida alumna. Su partida deja un gran vacío en nuestra comunidad educativa, donde siempre será recordada con cariño por sus compañeros, maestros y amigos", indicó la escuela.

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De acuerdo con los testimonios de testigos, el conductor responsable del atropello no se detuvo a auxiliar a la menor y abandonó el lugar inmediatamente después del impacto.

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Vecinos alertaron a las autoridades sobre la fuga, y más adelante, la Policía Nacional logró la detención del vehículo involucrado.

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