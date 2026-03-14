"¿Por qué me la quitas, Padre?": Katia Soriano, la pequeña atropellada en El Progreso

La comunidad de la aldea La Colorada, en Guaimitas, se encuentra de luto tras la muerte de Katia Soriano, una niña de 9 años que murió atropellada mientras intentaba cruzar la carretera CA-13 junto a su madre.
Katia Sofía Soriano Ayala caminaba de la mano con su madre cuando, en un momento, se soltó de ella e intentó cruzar la calle sin percatarse.
Fue entonces que una camioneta que transitaba por la zona la embistió, provocándole la muerte de forma inmediata.
El cuerpo de la pequeña quedó tendido en el suelo, mientras el conductor del vehículo se dio a la fuga.
La madre, entre gritos y lágrimas, lamentaba la tragedia mientras sostenía el cuerpo su hija.
¡Quiero a mi niña, suéltenme! Te lo suplico, Dios, devuélveme a mi niña. ¿Por qué me la quitas, Padre?", clamaba visiblemente afectada.
Katia Sofía era estudiante de la Escuela John F. Kennedy. La comunidad educativa difundió un mensaje de condolencias en redes sociales, expresando su pesar por la pérdida.
"Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de nuestra querida alumna. Su partida deja un gran vacío en nuestra comunidad educativa, donde siempre será recordada con cariño por sus compañeros, maestros y amigos", indicó la escuela.
De acuerdo con los testimonios de testigos, el conductor responsable del atropello no se detuvo a auxiliar a la menor y abandonó el lugar inmediatamente después del impacto.
Vecinos alertaron a las autoridades sobre la fuga, y más adelante, la Policía Nacional logró la detención del vehículo involucrado.