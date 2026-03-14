Prometen rescatar Comayagüela y devolver vida al parque La Libertad

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció varias acciones para rescatar el centro histórico de Comayagüela, con énfasis en la recuperación del parque La Libertad, un espacio que por años ha permanecido en abandono y ha sido marcado por la inseguridad y la falta de limpieza.
El alcalde Juan Diego Zelaya informó que sostuvo una reunión con el Comité para Rescatar la ciudad de Comayagüela con el objetivo de definir medidas orientadas a transformar el corazón de la ciudad y devolverle orden, seguridad y actividad social a la zona.
Según el edil capitalino, uno de los principales puntos abordados fue la intervención del parque La Libertad y sus alrededores, donde actualmente el deterioro de la infraestructura, la escasa iluminación y la presencia de basura han convertido el lugar en un espacio poco frecuentado por la población.
“Me reuní con el Comité para Rescatar Comayagüela para definir acciones que transformen el centro, enfocándonos en recuperar la seguridad y el orden en el parque y la parroquia”, expresó Zelaya tras el encuentro.
El plan municipal contempla también el rescate de edificios y espacios culturales considerados emblemáticos para la historia y la identidad de la capital, los cuales han permanecido por años con poco mantenimiento o sin uso adecuado.
Entre los sitios mencionados se encuentran el histórico edificio de Bellas Artes y el Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad.
“El plan incluye el rescate de espacios emblemáticos como Bellas Artes y el Centro Cultural de la UNAH, devolviendo el brillo a nuestra identidad y cultura”, manifestó el alcalde.
Las autoridades municipales también discutieron soluciones relacionadas con la infraestructura urbana para mejorar la movilidad y los servicios en el sector.
Entre ellas se planteó la habilitación de un área de estacionamiento destinada a usuarios del Hospital Policlínica, una demanda constante de quienes transitan o reciben atención médica en esa zona de Comayagüela.
Con estas acciones, la comuna capitalina busca iniciar un proceso de revitalización urbana que permita recuperar espacios públicos, fortalecer la seguridad y reactivar la dinámica social y cultural en uno de los sectores históricos de la ciudad.