Prometen rescatar Comayagüela y devolver vida al parque La Libertad

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció varias acciones para rescatar el centro histórico de Comayagüela, con énfasis en la recuperación del parque La Libertad, un espacio que por años ha permanecido en abandono y ha sido marcado por la inseguridad y la falta de limpieza.

El alcalde Juan Diego Zelaya informó que sostuvo una reunión con el Comité para Rescatar la ciudad de Comayagüela con el objetivo de definir medidas orientadas a transformar el corazón de la ciudad y devolverle orden, seguridad y actividad social a la zona.

Según el edil capitalino, uno de los principales puntos abordados fue la intervención del parque La Libertad y sus alrededores, donde actualmente el deterioro de la infraestructura, la escasa iluminación y la presencia de basura han convertido el lugar en un espacio poco frecuentado por la población.

“Me reuní con el Comité para Rescatar Comayagüela para definir acciones que transformen el centro, enfocándonos en recuperar la seguridad y el orden en el parque y la parroquia”, expresó Zelaya tras el encuentro.

El plan municipal contempla también el rescate de edificios y espacios culturales considerados emblemáticos para la historia y la identidad de la capital, los cuales han permanecido por años con poco mantenimiento o sin uso adecuado.