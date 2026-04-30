Mora judicial supera los 43,000 casos y golpea juzgados de letras a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema de justicia hondureño enfrenta un rezago significativo, más de 43,000 expedientes permanecen sin resolver a nivel nacional, según el último informe de Memoria Anual del Poder Judicial

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 el sistema judicial registró 129,997 casos ingresados frente a 86,991 resueltos, lo que dejó un saldo de 43,006 expedientes pendientes.

Esta diferencia no solo refleja un déficit operativo, sino una incapacidad estructural para responder al ritmo de la demanda.

El principal factor detrás de esta situación es el desbalance entre ingresos y resoluciones. Aunque el sistema mantiene actividad constante, solo logra evacuar alrededor de dos tercios de los casos que ingresan.

Esto significa que, incluso con esfuerzos sostenidos, el volumen de trabajo supera la capacidad operativa, generando una acumulación progresiva de expedientes.

Ante ese panorama, Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, admitió que la mora es una problemática recurrente que afecta la mayoría de las unidades jurisdiccionales, no obstante, aseguró que órgano de justicia se encuentran en un procesos de revisión a los casos acumulados, para identificar los puntos de mayor estancamiento.

“La mora es un tema frecuente; existe en una gran parte de las unidades del Poder Judicial”, afirmó Duarte.

El funcionario también explicó que no todos los expedientes en trámite pueden considerarse mora judicial, ya que algunos procesos aún se encuentran dentro de los plazos legales establecidos. “No todo expediente en trámite puede considerarse mora judicial”, precisó.

Sin embargo, el propio diagnóstico institucional advierte que el problema es de carácter estructural y está relacionado con la capacidad operativa del sistema frente al ingreso constante de nuevos casos.