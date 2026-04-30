Suprema Corte en México falla a favor del actor Diego Luna: esto fue lo que pasó

Ciudad de México, México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del actor mexicano Diego Luna por el uso no autorizado de su imagen y la de su familia en un anuncio de la marca de whisky Johnnie Walker, de la empresa Diageo México, transmitido en televisión entre agosto y septiembre de 2011.

Tras más de una década de litigios, el pleno resolvió por unanimidad que, de acuerdo al artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, Luna deberá recibir al menos “40 % del importe del precio de venta al público que las (empresas) demandadas hayan obtenido por la venta del tipo y marca de bebida alcohólica en México durante el periodo de transmisión del comercial”.

El Amparo Directo en Revisión 6448/2025, en el que se enmarca la resolución de Luna, fue conocido por la SCJN luego de que un tribunal colegiado en materia civil ya había resuelto el caso en 2025.

Según medios nacionales, el anuncio televisivo era parte de la campaña ‘Caminando con Gigantes’, que reunía imágenes de grandes personalidades mexicanas, entre ellas la del coprotagonista de ‘Y tu mamá también’, su entonces esposa, Camila Sodi, y su hijo, quien aparecía en una carriola siendo menor de edad, aspecto que potenció la polémica.