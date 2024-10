Gael García Bernal y Diego Luna se reúnen en la serie “La máquina”

“Queríamos hacer una antifábula con esta serie, queríamos hacer un cuento de cómo a veces perder es la mejor opción o cómo perder es la manera de ganar tu libertad y creo que también en la vida, que no es de perder o ganar, a veces no sucumbir a la tentación del éxito es la mejor manera de obtener tu libertad”, añadió el actor de Mozart en La jungla.

Según García Bernal, hay pocos personajes en la ficción actual como el de Esteban Osuna, una especie de 'loco cuerdo' que recuerda a Don Quijote porque para él “la locura es también salvación, es como una quimera que se persigue” pero en sus los delirios irritan a la gente de su alrededor y se convierte en un ser “completamente inalcanzable”.

Por su parte, el personaje de Luna -completamente irreconocible en la serie- es el reflejo del fracaso. Siempre a la sombra del éxito de Esteban, en lo personal Andy está acomplejado con su aspecto físico y recurre a las inyecciones de bótox para sentirse mejor; pero tampoco es capaz de concebir con su esposa y además está sometido al extraño complejo de Edipo que lo une a su madre.

“El fracaso sería dejar de intentar lo que me gusta y por suerte no estoy ni cerca”, reflexiona un Luna alejado de su personaje, pues asegura sentirse afortunado de poder volver a trabajar con García Bernal, a quien califica como una de las personas más. importantes de su vida, ya la vez “sentir que los retos no se acaban”.

“Un saludo a quienes hablan español en esta sala ya las y los más de 50 millones que hablan español en este país”, reivindicó Luna en la última gala de los Premios Emmy, junto a García Bernal; Ahora, los dos amigos protagonizan la primera producción en español de Hulu, que podrá verse en Disney+ a partir del 9 de octubre.