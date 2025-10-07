¿Por qué "Amores Perros" fue un éxito mundial? Gael García Bernal explica el fenómeno a 25 años de su estreno

Ciudad de México, México.- Hace 25 años México vivió su mayor transición democrática, un proceso en el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el poder; unos días antes, en ese aliento de avance, se estrenó ‘Amores Perros’ (2000), película en la que el actor Gael García Bernal debutó en un largometraje y logró cumplir sus más “inimaginables sueños”. “Mi vida no la entiendo sin ‘Amores Perros’; me cambió completamente. Nunca lo hubiera imaginado, fue un sueño muy bonito (...) Es una película que le habló al mundo entero y con la que Latinoamérica depositó una identificación muy fuerte”, explica a EFE García Bernal con motivo del 25 aniversario de la emblemática cinta dirigida por Alejandro González Iñarritu.

A comienzos de siglo, miles de artistas mexicanos ejercían por primera vez la "libertad de expresión y la ciudadanía" con una cierta inocencia. Esa etapa fue precursora de numerosos largometrajes que, más tarde, ganarían premios Óscar o Globos de Oro -como en el caso de García Bernal-, y recibirían reconocimientos en festivales europeos, como el de Cannes, de la mano de cineastas como Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro. En la cinta, guionizada por el escritor Guillermo Arriaga, la vida de tres personas se entrecruzan cuando dos jóvenes sufren un accidente de coche huyendo hacia un futuro mejor, un sueño que los protagonistas de la historia comparten a pesar de la diferencia de clases. García Bernal pone la mirada en el pasado y, sobre ello, es positivo ante la situación actual del país, aunque reconoce ser "muy crítico con los pendientes" que todavía tiene México. "En aquel entonces había muchas cosas que estaban pasando y hoy en día estamos cosechando los triunfos de aquello. También vemos de una manera muy crítica los pendientes, y aunque reconocemos los caminos equivocados, hay muchas cosas que han cambiado para bien", argumenta. Algunos de esos cambios, agrega, implicaron pasar de tener "quizás seis películas" al año a estrenar unas 150 cintas. Un "giro fantástico, cultural y vital importantísimo" que hoy se manifiesta, entre otras formas, en el hecho de que Ciudad de México se ha convertido en "una de las mejores ciudades del mundo" para la industria cultural.

¿Por qué esta película logra una sensación tan potente?