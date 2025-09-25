Se cumplen 25 años de la película mexicana "Amores perros"

Ciudad de México, México.- La emblemática cinta "Amores perros" , que conmemora 25 años de su estreno, celebrará este aniversario con una proyección única en el Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos culturales más importantes de México, informó este jueves la Secretaría de Cultura federal.

La versión que se exhibirá es la que realizaron, con restauración de imagen y sonido, Criterion Collection, Estudio México Films y Altavista Films, a partir del negativo original de cámara de 35 mm, con escaneo a una resolución 4K de 16 bits.

“Considerada como un parteaguas en el cine mexicano contemporáneo, ‘Amores perros’ es una pieza con un profundo impacto artístico y una mirada crítica de las relaciones humanas, que se refleja en tres historias entrelazadas por un accidente automovilístico”, según la fuente.

Explicó que la supervisión y aprobación del color se realizó por parte del director, Alejandro González Iñárritu, ganador de cuatro premios Oscar, así como del responsable de fotografía, Rodrigo Prieto.

Después de la función, el compositor y músico Gustavo Santaolalla ofrecerá un concierto en el que interpretará parte de la música que acompañó momentos clave del filme, así como otras de sus obras”, apuntó el comunicado.

"Amores perros" es la ópera prima del director Alejandro González Iñárritu, con guion de Guillermo Arriaga y protagonizada por Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Vanessa Bauche, Adriana Barraza, Humberto Busto y Álvaro Guerrero.

En el momento de su estreno se convirtió en una de las películas mexicanas más exitosas. Fue galardonada con 11 premios Ariel, incluidos Mejor película y Mejor director.

En el ámbito internacional, obtuvo el premio BAFTA a Mejor película en lengua no inglesa (otorgado por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión), así como el premio de la crítica del Festival de Cine de Cannes. Además, recibió una nominación al Oscar como Mejor película de habla no inglesa (otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos).

Todos los materiales de la película, que incluyen también los descartes, son resguardados y preservados por la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).