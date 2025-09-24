  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Excompañera de Adela Noriega en "El privilegio de amar" revela cómo era la actriz en el foro

Adriana Nieto recordó su experiencia al compartir escena con Adela Noriega en 1998 y reveló detalles de su carácter reservado y puntualidad cuestionada

  • 24 de septiembre de 2025 a las 10:28
Excompañera de Adela Noriega en El privilegio de amar revela cómo era la actriz en el foro
1 de 10

El nombre de Adela Noriega sigue siendo sinónimo de misterio en la memoria colectiva. Su salida abrupta de la televisión y el silencio que la ha acompañado durante años han convertido a la actriz en un enigma que trasciende generaciones.

 Foto: Archivo | Televisa
Excompañera de Adela Noriega en El privilegio de amar revela cómo era la actriz en el foro
2 de 10

Ese carácter reservado también era perceptible en los foros de Televisa, según lo relatado recientemente por Adriana Nieto, quien trabajó a su lado en la telenovela "El privilegio de amar" en 1998.

 Foto: Archivo | Televisa
Excompañera de Adela Noriega en El privilegio de amar revela cómo era la actriz en el foro
3 de 10

“Hablaba poco, siempre estaba con su asistente”, recordó Nieto en entrevista con Univisión Famosos, al detallar que Noriega mantenía mayor cercanía con figuras como Helena Rojo o Andrés García, aunque sin perder la cordialidad con el resto del elenco.

 Foto: Archivo | Televisa
Excompañera de Adela Noriega en El privilegio de amar revela cómo era la actriz en el foro
4 de 10

De acuerdo con la actriz, su compañera solía dirigirse a todos con un “hola” o el apelativo de “flaquita”.

 Foto: Archivo | Televisa
Excompañera de Adela Noriega en El privilegio de amar revela cómo era la actriz en el foro
5 de 10

Una vez concluía sus escenas, se retiraba de inmediato a su camerino, evitando conversaciones prolongadas con el equipo.

 Foto: Archivo | Televisa
Excompañera de Adela Noriega en El privilegio de amar revela cómo era la actriz en el foro
6 de 10

Nieto también subrayó un rasgo que generaba tensión en las grabaciones: su impuntualidad.

 Foto: Archivo | Televisa
Excompañera de Adela Noriega en El privilegio de amar revela cómo era la actriz en el foro
7 de 10

“Siempre llegaba tarde, a veces dos horas, y todos parados esperando. No daba explicaciones, no pedía perdón”, señaló.

 Foto: Archivo | Televisa
Excompañera de Adela Noriega en El privilegio de amar revela cómo era la actriz en el foro
8 de 10

Ese hermetismo trascendía lo laboral. Según Nieto, nadie del elenco conocía datos sobre la vida privada de Noriega: “Que si dónde vive, en dónde anda... cero, nadie sabía nada”, dijo.

 Foto: Archivo | Televisa
Excompañera de Adela Noriega en El privilegio de amar revela cómo era la actriz en el foro
9 de 10

A más de dos décadas de su retiro, los recuerdos de sus colegas refuerzan la imagen de una figura reservada y distante, cuya trayectoria en las telenovelas mexicanas se mantiene como parte esencial de la cultura televisiva y del imaginario de su público.

 Foto: Archivo | Televisa
Excompañera de Adela Noriega en El privilegio de amar revela cómo era la actriz en el foro
10 de 10
Cargar más fotos