Excompañera de Adela Noriega en "El privilegio de amar" revela cómo era la actriz en el foro

El nombre de Adela Noriega sigue siendo sinónimo de misterio en la memoria colectiva. Su salida abrupta de la televisión y el silencio que la ha acompañado durante años han convertido a la actriz en un enigma que trasciende generaciones.
Ese carácter reservado también era perceptible en los foros de Televisa, según lo relatado recientemente por Adriana Nieto, quien trabajó a su lado en la telenovela "El privilegio de amar" en 1998.
“Hablaba poco, siempre estaba con su asistente”, recordó Nieto en entrevista con Univisión Famosos, al detallar que Noriega mantenía mayor cercanía con figuras como Helena Rojo o Andrés García, aunque sin perder la cordialidad con el resto del elenco.
De acuerdo con la actriz, su compañera solía dirigirse a todos con un “hola” o el apelativo de “flaquita”.
Una vez concluía sus escenas, se retiraba de inmediato a su camerino, evitando conversaciones prolongadas con el equipo.
Nieto también subrayó un rasgo que generaba tensión en las grabaciones: su impuntualidad.
“Siempre llegaba tarde, a veces dos horas, y todos parados esperando. No daba explicaciones, no pedía perdón”, señaló.
Ese hermetismo trascendía lo laboral. Según Nieto, nadie del elenco conocía datos sobre la vida privada de Noriega: “Que si dónde vive, en dónde anda... cero, nadie sabía nada”, dijo.
A más de dos décadas de su retiro, los recuerdos de sus colegas refuerzan la imagen de una figura reservada y distante, cuya trayectoria en las telenovelas mexicanas se mantiene como parte esencial de la cultura televisiva y del imaginario de su público.