Grabaciones inéditas de la fallecida princesa Diana de Gales saldrán a la luz

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una serie documental presentará por primera vez grabaciones inéditas de la princesa Diana de Gales (1961-1997) que permanecieron ocultos durante décadas y que explorará "la vida jamás contada" de la carismática aristócrata de la familia real británica.

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La productora británica Love Monday, junto al biógrafo Andrew Morton y su confidente James Colthurst, ha obtenido acceso exclusivo a cinco horas de conversaciones grabadas en 1991 que desafían la imagen tradicional de Diana como víctima para revelar una narrativa mucho más compleja sobre su identidad, según informó este jueves Deadline.

Esta serie documental, todavía sin fecha de estreno, constará de tres partes y tendrá por título 'Diana: The Unheard Truth' ('Diana: La verdad silenciada').

Las grabaciones revelarán los pensamientos de Diana sobre su exmarido Carlos, ahora rey Carlos III, su actual esposa Camila e incluso Andrés Mountbatten-Windsor, quien entonces era el príncipe Andrés.